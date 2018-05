'No hablo de empobrecer a los ricos sino de enriquecer a los pobres'

Gustavo Petro se mostró satisfecho por el resultado obtenido en las elecciones y agradeció a sus votantes la posibilidad de avanzar a la segunda vuelta presidencial, en la que se medirá con Iván Duque, candidato del Centro Democrático.



El candidato indicó en un discurso de campaña, de cara a la segunda vuelta, que había cansancio físico, pero reconoció que valió la pena para seguir en la carrera por la Presidencia. “Los resultados presentados por la Registraduría coinciden con los esperados por nuestra auditoría. Esos (casi) cinco millones de votos son valiosos, pero aún no son suficientes para ganar”, dijo Petro en su intervención.

El candidato además enfatizó en que “Ordóñez, Uribe y Duque parece tener un techo y en cambios somos nosotros, las fuerzas libres, de la ciudadanía, la que no parece tenerlo. Vamos firmes, siempre adelante y tengan la certeza de que vamos a vencer, que se puede cambiar la historia de Colombia”.



Petro además expuso sus propuestas económicas y reiteró que se debe dejar el miedo.

Nosotros no vamos a expropiar, ni el Estado tampoco se va a quedar con los bienes de la gente, eso es una mentira de la oposición, es una cadena del engaño, y eso hay que aclararlo

“Nosotros no vamos a expropiar, ni el Estado tampoco se va a quedar con los bienes de la gente, eso es una mentira de la oposición, es una cadena del engaño, y eso hay que aclararlo, esa no es nuestra política. Hay que darle oportunidades a la gente, que los pobres puedan dejan de serlo. Podemos lograr en la Colombia Humana hacer una sociedad de clase media para brindarle oportunidades a la población”, dijo el exalcalde de Bogotá.



Petro aclaró que en ningún momento se tomarán "caminos dictatoriales".



“No estamos en la Constitución de 1886, nos debemos a la Constitución de 1991, para guardar todos los derechos de la gente. En el gobierno de la Colombia Humana no vamos a perseguir a los opositores, ni los chuzaremos. En el gobierno de la Colombia Humana se le respetarán los derechos humanos. El presidente Uribe no debe temer del gobierno de la Colombia Humana. Tendrá su derecho a la protección, a todos sus derechos en la eventualidad de nuestro gobierno", enfatizó Petro.



"Millones de colombianos salieron a las mesas de votaciones y decidieron sobre el futuro del país. El voto en realidad no se polarizó, se distribuyó entre varias alternativas de la fuerza electoral. El resultado no es simple matemática fría, los 19 millones de votaciones se han sentido, con alegría, con tristezas, con dudas, con pasión y razón. Ahora debemos redoblar nuestro trabajo para poder sacar adelante la campaña y lograr nuestro objetivo", concluyó Petro en su discurso.



