De la Calle, con vice de Petro, sin proponérselo / Diario de campaña

De la Calle se reunió con vicepresidenta de Petro, sin proponérselo

Humberto de la Calle terminó asistiendo este martes –sin proponérselo– al café convocado por su fórmula vicepresidencial, Clara López, y la candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro, Ángela María Robledo, para hablar de alianzas. Más tarde, De la Calle sugirió que no busca ninguna alianza con el petrismo y que “un saludo amable no implica posturas ideológicas”.

Conservadores deshojan margaritas

Los conservadores siguen en profundas discusiones sobre a cuál candidato presidencial apoyar. Sus afectos están repartidos entre Iván Duque y Germán Vargas. Lo que algunos quieren es que haya una decisión de partido, lo cual ha sido difícil resolver. El ‘botín’ electoral de los conservadores no es nada despreciable: dos millones de votos. Duque procede de manera discreta, Vargas está muy atento.

CNE decidirá sobre candidatura

Este miércoles, el Consejo Nacional Electoral espera tomar una decisión sobre la solicitud de revocatoria de la candidatura presidencial de Viviane Morales. Ella fue denunciada por supuesta doble militancia.

Nadie quiere votos de Farc

Piedad Córdoba y Gustavo Petro protagonizaron este martes una controversia por el apoyo electoral de la Farc. Córdoba dijo en La W que los exguerrilleros apoyarán la aspiración de Petro, no la suya, lo cual generó la reacción del exalcalde de Bogotá. “Las Farc ni me han apoyado nunca, ni me apoyan ni me apoyarán. No se puede hacer política con sentimientos de viudez”, le respondió Petro.

Vargas reconoce su mal genio

En un video promocional de su candidatura presidencial que comenzó a circular el martes, Germán Vargas admite (con rostro adusto) que es “malgeniado” y “de mal carácter”, pero al mismo tiempo reclama que se le reconozca que cumple lo que promete y que le gusta que las cosas se hagan bien. Que cree más en las acciones que en los discursos y que lo suyo son “hechos y no promesas”.



