Duque con taxistas, Ordóñez con el de los Milagros / Diario de campaña

Plataformas sí, pero cumpliendo

“Los taxistas merecen un trato digno, con cobertura de salud y la posibilidad de pensionarse. Esta es una tarea en la que todos tenemos que aportar con solidaridad. Taxistas, empresas y Estado, todos unidos por un trato justo”. Con estas palabras, el candidato presidencial por el Centro Democrático selló este miércoles su compromiso con varios taxistas bogotanos, con los que se reunió. Iván Duque les dijo que las plataformas tecnológicas para movilizar pasajeros son “bienvenidas”, pero usando vehículos que cumplen con las condiciones y las normas establecidas.

Ordóñez, en Buga con el Señor de los Milagros

Durante su visita a la iglesia del Señor de los Milagros, en Buga, el candidato Alejandro Ordóñez defendió este miércoles su propuesta de poner la fe religiosa como uno de los pilares de su agenda programática. “Colombia es creyente y nadie va a cambiar eso. Nuestros valores nos enorgullecen. ¡No son negociables!”, expresó Ordóñez, quien ha sido criticado por lo que muchos consideran su fanatismo religioso.

El Movimiento Mira aspira a 5 senadores

La cabeza de lista del Movimiento Mira al Senado, Ana Paola Agudelo, afirmó que espera que el fallo del Consejo de Estado, que les entregó tres curules en esa corporación, sea un “impulso” para que ese partido cristiano crezca su participación en el Congreso, en las próximas elecciones. Sus cuentas son elegir cinco senadores.

Piden ‘no comprar’ pleito Uribe-Santos

El jefe del Partido Liberal, César Gaviria, pidió este jueves a los liberales “no comprar” los pleitos en los que están trenzados Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. “En 16 años de reelecciones y peleas (...) poco hemos podido avanzar por andar más dedicados a pelear, a odiar. Nos llegó la hora a los liberales de dirigir una Colombia nueva”, dijo.

Educación y salud gratis propone Piedad

La candidata presidencial Piedad Córdoba dijo en el programa Mejor hablemos, de Claudia Palacios, que su proyecto no es solamente para las elecciones de este año, sino que es “de largo aliento”. Insistió en su propuesta de eliminar el IVA y en que acogería del modelo venezolano la educación y la salud “gratuitas”.

Ramos dijo no a los conservadores

El excongresista Luis Alfredo Ramos les dijo definitivamente no a los sectores conservadores que querían que aceptara una candidatura presidencial a nombre del Partido Conservador. En una comunicación publicada en Twitter, Ramos ratificó su posición de no presentar su nombre hasta que haya una “absolución” de la Corte Suprema de Justicia en el proceso que le sigue por supuestos nexos con los paramilitares. Hace algunos meses Ramos le había notificado al Centro Democrático, partido con el que también tuvo coqueteos, que no competirá hasta que tenga clara su situación jurídica.



POLÍTICA