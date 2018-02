Llamado a bajar agresiones en campaña / Diario de campaña

‘Un niño con hambre no aprende’, mensaje de Duque en Cali

El candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, se reunió ayer con un grupo de operarios de una fábrica de textiles, en Cali. Desde allí, el aspirante uribista les habló, entre otros temas, de la educación de sus hijos y les dijo que, en caso de llegar a la presidencia, trabajará “para hacer realidad la jornada única escolar para todos los estudiantes colombianos”. Duque advirtió que en un eventual gobierno suyo “no habrá estudiantes de primera y de segunda” y fue enfático en que un niño con hambre “no aprende”.

Por qué se escandalizan, se preguntó Ordóñez

El candidato Alejandro Ordóñez se preguntó ayer por qué la gente se “escandaliza” cuando él insiste en que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y que los niños deben tener papá y mamá. “¡Es lo que piensa Colombia! Claro que soy un radical: un radical defensor de la vida desde su concepción hasta la muerte natural”, escribió en Twitter.

El voto útil es el de la segunda vuelta: Pinzón

Para Juan Carlos Pinzón, candidato a la presidencia, es “cuento” que haya que “resolver” esa contienda en la primera vuelta. El exministro les hizo un llamado a los ciudadanos para que dejen “el voto útil” para la segunda vuelta. “Dese la oportunidad de elegir bien, pare de elegir ‘el menos peor’ y verá como esto cambia”, afirmó.

Proponen brigadas sociales remuneradas

Desde Medellín, el candidato presidencial por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, afirmó que, si llega a la Casa de Nariño, tomará “la energía, la mística y el romanticismo de los jóvenes” para que trabajen por las comunidades menos favorecidas y por el campo colombiano a cambio de una remuneración.

Piden bajar agresiones en campaña

El presidente Juan Manuel Santos reiteró el viernes su llamado a que la violencia contra los candidatos no se tome la campaña electoral. Santos pidió “rechazar” y “condenar” las agresiones contra aspirantes de “cualquier” fuerza política. “Pusimos fin a un doloroso conflicto armado con las Farc. No podemos ni debemos reemplazarlo ahora por un camino de odio y de exclusión”, dijo el mandatario, quien agregó que los colombianos le tienen que “demostrar al mundo” que son “capaces de avanzar hacia un mejor futuro” y que no les cerrarán “las puertas de la democracia” a quienes quieren participar respetando reglas del juego.



