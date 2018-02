Mockus hace de 'profe' y Pinzón recibe a Giuliani / Diario de campaña

Iván Duque y su propuesta sobre regalías

El candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, estuvo este lunes en Yopal, donde planteó la necesidad de promover una reforma del sistema de regalías de manera que las zonas productoras se queden con el 50 por ciento de esos recursos. Insistió en que al Eln hay que combatirlo con mano dura, pero dijo que es importante una negociación con ellos, siempre y cuando no sea igual a la que se hizo con las Farc.

Morales inscribe su candidatura

La excongresista y exfiscal Viviane Morales inscribirá este martes ante la Registraduría su candidatura presidencial. Lo hará a las 9:30 de la mañana acompañada de un grupo de sus simpatizantes. Ella tiene aval del partido Somos.

Pinzón, en charla con exalcalde de Nueva York

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, de Ante todo Colombia, participará este lunes en un conversatorio sobre liderazgo y seguridad con el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, un experto en los temas de seguridad y terrorismo.

El encuentro tendrá lugar al mediodía en la universidad Sergio Arboleda.

Antanas Mockus, como profe, está recorriendo Bogotá

El candidato al Senado de la Alianza Verde Antanas Mockus ha estado estos días recorriendo las calles de Bogotá en un tono más pedagógico que de campaña. Lejos de los discursos de plaza pública, Mockus reúne a pequeños grupos de personas para explicarles su propuesta, a la que tituló ‘La vida es sagrada’. Lo han acompañado Diego Cancino, su fórmula a la Cámara por Cundinamarca, y Katherine Miranda, por Bogotá. “Vamos a dignificar la política y a devolverles la confianza a los ciudadanos”, expresó Mockus.

‘EPS deben competir por el mejor servicio’

Desde Cali, el cabeza de lista a Senado por Cambio Radical, Rodrigo Lara, se pronunció sobre la mala prestación de los servicios de salud en el país. Dijo que va a impulsar una ley que reduzca los tiempos de espera para la asignación de citas de medicina general por parte de las EPS. “Las EPS competirán por prestar el mejor servicio de salud”, afirmó.

Roy Barreras propone ‘congelar’ el predial

Roy Barreras, cabeza de lista de la ‘U’ al Senado, anunció un proyecto de ley para congelar el impuesto predial “hasta que las ciudades cumplan condiciones mínimas de seguridad, movilidad y bienestar”. Para él, hoy hay ciudades que cobran pero no ofrecen bienestar, “y es por esto que se deben cumplir indicadores precisos”.

Recomendación de Robledo a los jóvenes

Jorge E. Robledo, cabeza de lista al Senado por el Polo, les hizo este lunes una recomendación a los jóvenes que quieran incursionar en política. “Les digo una cosa, siempre debe primar el interés general sobre el interés particular, si no es mejor que no se metan en esto porque terminan corrompiéndose”, escribió en Twitter.

Alivios para microempresarios

Richard Aguilar, candidato al Senado por Cambio Radical, aseguró este lunes que una vez llegue al Congreso propondrá un proyecto de ley que corrija “las desigualdades provocadas por los tratados de libre comercio para generar alivios tributarios a los micro y pequeños empresarios, y que endurezca las penas a los promotores del contrabando”.



Según Aguilar, exgobernador de Santander, los tratados de libre comercio y el contrabando, proveniente principalmente de China, son los responsables de la crisis que afrontan los pequeños y medianos empresarios en el país.



POLÍTICA