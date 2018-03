De la Calle toma café con jóvenes / Diario de campaña

El candidato presidencial Humberto de la Calle estuvo el miércoles en el norte de Bogotá conversando con jóvenes sobre su propuesta educativa. De la Calle aseguró que la educación gratis no es populismo y sugirió un sistema de becas con apoyo del Estado. Allí relató que su madre le leía todas las noches y dijo que “los libros deben ser una de las herramientas para lograr el progreso”.

Iván Duque, de visita en Popayán

Iván Duque estuvo el miércoles en Popayán y habló de que en su gobierno “cualquier tipo de actividad petrolera tiene que hacerse con los más altos estándares ambientales y sociales”, esto a propósito del derrame de crudo ocurrido en Santander, a lo cual agregó que no se puede contemplar el desarrollo de campos no convencionales si hay daño a acuíferos subterráneos. Dijo que no permitirá “ninguna actividad extractiva en zonas delimitadas de páramos.



Colombia –agregó– tiene el 50 % de los páramos del planeta y no podemos permitir que estén comprometidos por malas prácticas” .

Petro insiste en el aguacate para generar empleo

Gustavo Petro está convirtiendo el aguacate en un ícono de su campaña. Dijo que mientras el petróleo da 50.000 puestos de trabajo, el aguacate y similares dan 2 millones de plazas de trabajo rurales.



POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com.co

En Twitter: @PoliticaET