Vargas pide parar ‘guerra sucia’ / Diario de campaña

Germán Vargas les pidió a Gustavo Petro y a Iván Duque que “tomen control de sus equipos” para impedir la campaña negra. Vargas hizo la observación porque en redes circuló un video en el que se le ve apartando a una mujer de su camino, de manera brusca. Pero en el video original eso no ocurre. “De nada sirve firmar un pacto de no agresión si no se da una instrucción expresa a los seguidores”, dijo.

Pasaré a segunda vuelta’: Fajardo

Sergio Fajardo dijo este miércoles en el Politécnico Grancolombiano de Bogotá que “yo voy a estar en la segunda vuelta. No pienso ni un solo segundo con quien me va a tocar”. Y agregó: “El día que yo me acueste pensando por qué otro candidato votaría, ese día ya perdimos”. El candidato de la Coalición Colombia también asistió a un encuentro son sectores sociales en el Auditorio Mayor de la capital del país.

Atacan sede de campaña de Petro en Valledupar

La sede del candidato a la presidencia Gustavo Petro, en Valledupar, fue atacada el pasado martes por seis sujetos desconocidos, quienes dejaron amenazas de muerte contra la coordinadora de la campaña Colombia Humana en el Cesar. José del Carmen Lara, vigilante de la sede, dijo que “venían buscando a Piedad Ariza (coordinadora) y como no la encontraron, lanzaron un ladrillo contra la ventana”.

Iván Duque respondió a ‘Timochenko’ desde un evento en Paipa

Iván Duque asistió ayer a un evento en Paipa, Boyacá, en donde señaló que él puede decirle a Timochenko que “nunca he cometido un delito. En cambio –añadió– él tiene que responder por una larga vida criminal”. El exlíder guerrillero había afirmado que Duque debería responder ante la justicia por su viaje a Brasil con Óscar Iván Zuluaga y “un publicista de Odebrecht”.



