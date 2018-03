Los mensajes de Duque y Petro tras ganar las consultas

12 de marzo 2018 , 02:47 a.m.

Con sus discursos en la noche de este domingo, Iván Duque y Gustavo Petro empezaron a marcar la línea de lo que serán sus discursos en la recta definitiva de la campaña presidencial.

‘El futuro de Colombia es para todos’: Duque

Ondeando la bandera de Colombia en manos de sus tres pequeñas hijas, el candidato presidencial de la coalición de centroderecha, Iván Duque, reafirmó este domingo que, si llega a la Casa de Nariño, espera “devolverle la esperanza a Colombia”.



A las 10:46 p. m. de la noche del domingo, Duque obtenía 4'028.879 votos, contabilizado el 99,39 por ciento de la votación. Con este resultado, el aspirante del Centro Democrático se convirtió en el candidato único a la primera vuelta presidencial de la coalición liderada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.



Por eso, sus primeras palabras fueron para agradecer la alta votación: “Me enorgullece haber sido elegido como el candidato de una coalición que espera devolverle la esperanza a Colombia”, afirmó Duque.



En medio de aplausos y ovaciones de sus seguidores, el candidato a la primera vuelta, la cual se realizará el próximo 27 de mayo, envió reiterados mensajes en el sentido de despertar la esperanza de los ciudadanos en el futuro.



Durante su discurso, el candidato confirmó que la exministra Marta Lucía Ramírez, quien obtuvo el segundo lugar en la consulta de de este domingo, será su fórmula vicepresidencial.

Las palabras de Duque tuvieron un tono de esperanza y visión de futuro para los colombianos.



“A partir de hoy seguiremos recorriendo nuestro país, trabajando intensamente y motivando a todos para que nos unamos en un propósito de futuro”, afirmó el candidato en medio de las ovaciones y los aplausos de sus seguidores.



“Nuestras propuestas son para todos los colombianos, sin exclusiones. Ha llegado el momento de pasar la página de la impunidad, del clientelismo, de la asfixia tributaria”, afirmó.



Agregó que su anhelo es lograr que los ciudadanos vivan “en el país de la legalidad”, donde “se cumpla la ley” y “donde ningún ciudadano esté atrapado por el miedo”.



“Nuestro país no está dividido en amigos o enemigos de la paz; todos la queremos, y la debemos construir con la legalidad como punto de partida”, dijo Duque, refiriéndose a la polarización que se ha vivido en los últimos años.



En ese sentido, fue claro en manifestar que, si llega a la presidencia, quiere “un país sin odio, sin estigmatizaciones” y sin ataques. “El futuro es para todos”, dijo.



Duque reservó una parte de su discurso para su principal mentor político: el expresidente Álvaro Uribe, quien ha recorrido el país en los últimos meses para impulsar su aspiración presidencial. Duque le agradeció a Uribe “su apoyo incondicional, su amistad” y “su amor por Colombia”.

De igual forma, el candidato presidencial dejó claro que entre sus principales propósitos está evitar “que a nuestro país lleguen las tentaciones del autoritarismo populista que arruinó a Venezuela”.



Agregó que ha llegado el momento “de pasar la página de la impunidad, del clientelismo” y de la “asfixia tributaria”.



A Duque lo acompañaron en la tarima sus dos competidores –Ramírez y Alejandro Ordóñez–, el expresidente Pastrana y otros líderes del uribismo que lo respaldan en su camino a la presidencia, como el exministro Carlos Holmes Trujillo y el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

‘Cuentas dan para pasar a segunda vuelta’: Petro

Muy crítico y molesto por la falta de tarjetones de la consulta interpartidista en las mesas de votación en varias regiones del país.



Así se mostró Gustavo Petro en el arranque de su primer discurso como candidato presidencial tras ganar este domingo la consulta de la centroizquierda, con el 99,43 por ciento de los votos escrutados, por 2’845.108 sufragios frente a los 514.382 de Carlos Caicedo.

Desde por la tarde, el exalcalde se quejó por Twitter de que “en varias mesas de Corferias, los jurados escondieron debajo de sus piernas los tarjetones naranja”, es decir, los de su consulta interpartidista. “Tenemos video de estas actitudes delictivas en Quibdó”, dijo.



“La Registraduría ha demostrado cero garantías. No tenemos ningún mecanismo que nos permita, respecto a consultas, decir sí son o no son. Este es un primer elemento que me parece claro que sepan”, indicó el exalcalde de Bogotá.

Petro también acusó al gobierno de Juan Manuel Santos de estar detrás de la mala distribución de los cartones de votación, un hecho que ensombreció la primera jornada electoral que vivió Colombia tras firmar el acuerdo paz.



“Después del atentado que sufrimos en Cúcuta, los hechos de hoy nos permiten afirmar que el gobierno de Santos, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría no están ofreciendo las garantías que merece la campaña presidencial que comienza hoy y que promete ser muy ajustada”, dijo.



Según el candidato, “hay un tiempo” antes de la primera vuelta presidencial “para que el presidente Santos rehaga las cosas” y “cambie de posición. Otorgar transparencia en un certamen electoral es una construcción de paz”, afirmó.



El candidato de la Colombia Humana fue respaldado, en gran medida, por su votación en la capital del país, de donde fue alcalde.



En el otro apartado, en el del análisis, Petro comparó sus resultados con los de Iván Duque, de la coalición de centroderecha.



En ese sentido, dijo que el resultado de las consultas de este domingo, las cuales superaron los 9,6 millones de votos, es un “inicio muy fuerte de la campaña presidencial”.



“Este es un resultado que marca las características por las cuales se va a desarrollar la campaña hacia la primera vuelta presidencial”, afirmó.



En relación con esa votación, les solicitó a los candidatos presidenciales Sergio Fajardo, de Coalición Colombia, y Humberto de la Calle, del Partido Liberal, que “construyan” con él “un programa común” que “la sociedad colombiana anhela, aspira que se realice”.



“Lo que está en juego no es cualquier cosa, y Colombia debe saberlo, lo que está en juego es hacer trizas el proceso de paz, que se rompa completamente la esperanza de que este país abandone definitivamente la violencia y la desigualdad social”, dijo.



Sobre Duque, el candidato de la centroderecha, Petro dijo que la izquierda “le ganó” en todo el Pacífico, en buena parte de la costa Caribe y “débilmente” en Bogotá y afirmó que, tras conocer el resultado de ayer, “las cuentas le dan para pasar a la segunda vuelta”.



“Nosotros tenemos unas fuerzas que yo llamaría de la esperanza abriendo un camino. Ya abrieron un camino que es una autopista 4G porque está enfilada hacia la segunda vuelta”, dijo.

