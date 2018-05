Grandes momentos vividos en los debates presidenciales de EL TIEMPO

Andrea Moreno / EL TIEMPO

En el segmento donde discutieron por la corrupción, Mockus dijo: "No lo he oído opinar sobre la corrupción. Es como: Uribe está bien, me meto un poco debajo de su buena imagen y tal vez si las encuestas dicen algo sobre corrupción, entonces lanzo la política anticorrupción".



Santos le respondió: "En mi vida pública no he tenido la más mínima mancha en materia de corrupción (...) Tenga la certeza de que no es el único dueño de la honestidad".