La realidad del litoral Pacífico fue el centro del debate presidencial

Los candidatos a la Presidencia Iván Duque, Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras presentaron sus propuestas sobre temas de corrupción, bienestar social, salud y economía en el debate organizado por Telepacífico, Noti5, Canal EL TIEMPO y la emisora Javeriana Estéreo.



La compleja atención médica en Colombia y la prestación de los servicios por parte de las EPS fue el tema que abrió este debate que se realizó este martes en Cali.

Según Fajardo, "tenemos un reto muy grande en el Litoral Pacífico. Los servicios de salud son muy precarios". Dijo que esto pasa en Quibdó y se debe empezar con la promoción del servicio de vacunaciones. Además, señaló la importancia de los servicios públicos adecuados y los servicios de prevención del embarazo en adolescentes". Anotó que el Estado debe tener capacidad para cubrir todo el territorio.



Duque dijo: "Lo primero, los colombianos estamos cansados de ver tantos abusos de las EPS con un acetaminofén y una palmada". Dijo que hay que priorizar más que el pago a las EPS por número de afiliados por su calidad de servicios, además agregó que si hay que cerrar entidades se debe hacer. "Necesitamos la ley de punto final para saber quiénes deben a quién y para que en 36 meses se cancelen las deudas”.



Considera que se debe trabajar la prevención y tener de la mano la tecnología en los puestos de salud para que tengan conectividad y así lograr la telemedicina.

Vargas Lleras dio que su modelo de salud hace énfasis en el médico especialista en familia. Recordó que en Cali y en la UniValle se impulsó un piloto para contar con este beneficio. Anotó la importancia de trabajar las situaciones de las EPS como Coomeva que es crítica. "Sin lugar a dudas, la región del Pacífico tiene altos índices de paludismo".



Además agregó que las mujeres embarazadas deben tener más tiempo para amamantar a sus hijos. "Hay 500.000 niños que no acceden a la lactancia", en el país.

Obras de la doble calzada Buga-Buenaventura enfrentan a Duque y Vargas

La demora en las obras de la vía Buga a Buenaventura enfrentó a los candidatos Iván Duque y Germán Vargas Lleras, en el debate.



Duque agitó la discusión con Vargas al señalar que el Gobierno Nacional ha venido inaugurando obras que con los años han quedado paralizadas, citando las obras de la doble calzada a Buenaventura que empezó en 2007 y que debía entregarse entre 2012 y 2013. Aún siguen los retrasos.



"Qué ha pasado con el proyecto Buenaventura-Buga, qué ha pasado con la vía Mulaló-Loboguerrero, qué ha pasado del tren", dijo Duque, a lo que Vargas respondió que en el caso de la vía Buga-Buenaventura se destrabó en los últimos tres años, cuando venía paralizada durante 14 años atrás. "No lo estoy cuestionando a usted", dijo Duque a

Vargas, "sino al Gobierno".



Así mismo, Vargas Lleras destacó obras en los aeropuertos de Quibdó y Pasto.

Candidatos destapan cartas en pensiones

Germán Vargas dijo que hay “una baja cobertura en jubilación, solo dos millones de personas de 17 millones que lo requerirían. A este ritmo todos los aportes de la Nación solo alcanzarán a cubrir las pensiones. La propuesta es garantizar que el colombiano que quiere jubilarse con 25 semanas se vaya al régimen de ahorro individual”.



Para Iván Duque, "la sostenibilidad del sistema necesita más formalización laboral, pero se necesita preservar Colpensiones, no aumentar aporte ni edad. Necesitamos cambiar que las personas de más altos ingresos accedan a jubilación, obvio sin afectar derechos adquiridos. Que no se pague cada dos meses sino mensual para acabar índice de indigencia extrema",



Sergio Fajardo dijo que hay una deuda grande con las víctimas y esta región (el Pacífico) afronta ese dolor de cabeza. “Esta mañana estuve en la Fundación Paz y Bien del Distrito de Aguablanca en Cali y escuchaba a Angélica que nos decía que necesitamos es un proyecto de vida, no una limosna".

La reforma tributaria y la economía

El candidato Sergio Fajardo dijo que no llegará con una reforma tributaria, que se hizo el 28 de diciembre de 2017. “Lo que haremos es conseguir los recursos para eliminar la evasión. Se fortalecerá la Dian, la lucha contra el contrabando, no se olvide que el impuesto más grande que hay en Colombia es la corrupción. Allí están los dineros que necesitamos para enfrentar un mundo de oscuridad en el país”.



Por su parte, Iván Duque aseguró que el IVA del 19 por ciento, afecta el bolsillo de los consumidores. “Lo que se necesita es una reforma a la administración pública y la evasión. Bajar un punto de IVA y un punto de renta representa ingresos”.



Fajardo respondió que lo une de una manera diferente, pero no apoya ese IVA. “Lo que nosotros decimos es que empezamos el Plan de Desarrollo para conseguir los recursos y aplicar una reforma tributaria construida con la gente".

Agroindustria, impuestos y biodiversidad

Integrar pequeños productores con el agro propuso Duque. Vargas dijo que se debe analizar impuesto a la renta. Fajardo le apuesta a las comunidades afro.



Vargas Lleras dijo sobre la agroindustria que es aterrador que en el sector había algo más de 5 millones de hectáreas productivas en la década del 70 y que hoy, 48 años después, escasamente "superamos las 7 millones de hectáreas". Añadió que en el 70 no se importaba más de un kilo y este año van unas 15 millones de toneladas. Señaló la importancia de analizar el impuesto a la renta, la propiedad de la tierra y tomar decisiones acertadas en infraestructura para garantizar la conectividad. Y agregó que se debe trabajar una política de choque para estimular el sector agrícola.



El subdirector de Información de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, formuló su pregunta sobre la crítica situación de los campesinos en el área rural del Cauca y específicamente del norte del Cauca. Vargas contestó que "no hay medidas de Policía que sean aplicables. Tiene que ver con la propiedad privada en Colombia para las etnias". Indicó que para superar esa falta de desarrollo se hacen necesarios temas de salud y educación.



Duque dijo que hay que bajar impuestos, poner una ventanilla única para que el empresariado pueda tener menos trabas a la hora de pagar los tributos. Señaló que no se puede fomentar la expropiación de tierras. "Se necesita que los que pequeños productores se integren con el sector industrial". Dijo que hay 22 millones de hectáreas en el país con vocación productiva. Anotó que se necesitan alternativas para riego de cultivos, vías terciarias.



Fajardo dijo que al hablar del Litoral Pacífico y condición del agro hay que conocer dónde están los afros y cómo están. "Aquí por ejemplo, Buenaventura tiene un desarrollo portuario extraordinario, la riqueza entra a Buenaventura y la pobreza está a los lados de Buenaventura. Tenemos que avanzar por el desarrollo, pero si no pensamos en las condiciones del pueblo afro no van a tener oportunidad”. Destacó la importancia de aprovechar la biodiversidad del puerto del Pacífico y de todo el Litoral, así como jalonar el ecoturismo y de pensar en condiciones para que haya ingresos por este sector.

Educación, el reto

La educación es otro de los desafíos para el nuevo presidente de la República y los candidatos Sergio Fajardo, Iván Duque y Germán Vargas Lleras coincidieron en que para el desarrollo del país se requiere educación.



Fajardo dijo: "Quiero primero recordar una anécdota. En Buenaventura, con Antanas Mockus ganamos primera vuelta sin comprar votos hace ocho años". Dijo que los niños hay que alimentarlo o de lo contrario "estamos hablando carreta". Destacó que la educación superior y el Sena se articulen con proyectos de emprendimiento de las regiones como la del Pacífico. El antioqueño indicó que en las pruebas Pisa al país le va muy mal y que hay hacer evaluaciones. "No había nacido él (Duque) cuando yo dictaba clases de matemáticas". Dijo que hay mirar las matemáticas dentro del sistema educativo para transformar áreas de conocimiento.

Duque aseguró: "Los niños con hambre no aprenden. Hay un tema de cobertura crítica en preescolar. Se necesita que la cobertura jornada única con doble alimentación".



Vargas Lleras señaló dirigiéndose a Duque: "Por fin reconoce algo bueno en los último años". Vargas resaltó el programa de 'De 0 a Siempre' para fortalecer la nutrición y la educación entre los niños con edades de la primera infancia, hasta los 5 años. Dijo que faltan por atender 1 millón y medio de niños, señaló que le preocupa el analfabetismo y en las mujeres, además de que hay 500.000 jóvenes que no terminan la secundaria. Resaltó la jornada única en el Valle y la labor de la gobernadora Dilian Francisca Toro.



A la pregunta de Andrés Mompotes sobre la evaluación docente, Vargas Lleras dijo que quiere llegar a acuerdo con los docentes. "Ya quedaron acordados en el último convenio con Fecode. No quiero entrar en conflicto con los docentes". Dijo que hay que mejorar la calidad, "por supuesto hemos aumentado la cobertura, mas no la calidad y la pertinencia de la educación”.

Los jóvenes, punto que enfrentó a Duque y a Fajardo

Fajardo dice que no entiende la actitud de Duque Fajardo dijo que no entendía la actitud de Duque, pues este último le sostuvo al antioqueño que no despreciara a los jóvenes. "No entiendo esa actitud de que estoy despreciando a los jóvenes porque dije que enseñaba matemáticas cuando usted no había nacido. Qué le pasa porque estoyy hablando, no lo estoy irrespetando".

El tema de los jóvenes hizo que Sergio Fajardo cuestionara a Iván Duque. Fajardo dijo que no entendía la actitud de Duque, pues este último le sostuvo al antioqueño que no despreciara a los jóvenes. "No entiendo esa actitud de que estoy despreciando a los jóvenes porque dije que enseñaba matemáticas cuando usted no había nacido. Qué le pasa porque estoy hablando, no lo estoy irrespetando".



Vargas Lleras terció en la discusión al sostener: "Los jóvenes van más rápido, pero los mayores tienen la experiencia".



