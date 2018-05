Candidatos presidenciales le hablaron a Antioquia

A 18 días de la elección para la presidencia de la República, los candidatos se dieron cita en Medellín para reafirmar sus propuestas tanto en aspectos generales del país, como en específicos de la región antioqueña.

Con la ausencia de Gustavo Petro, quien informó que por agenda no pudo asistir pese a haber confirmado, el Gran debate presidencial #YoElijoPresidente se desarrolló en cuatro bloques: preguntas de los directores, entre los mismos candidatos, preguntas de la juventud y un último bloque dedicado a Antioquia.



En el primer módulo, Sergio Fajardo habló sobre el programa Ser Pilo Paga, Humberto De la Calle sobre Venezuela, Iván Duque le tocó el tema de la salud y Germán Vargas Lleras opinó sobre infraestructura.



Fajardo propuso acabar con Ser Pilo Paga argumentando los altos costos que este programa acarrea y en su lugar ampliar la cobertura en educación superior y lanzar, a su vez, un programa similar al que realizó en Antioquia llamado Olimpiadas del Conocimiento, un concurso para beneficiar a estudiantes y docentes, al que propuso expandir a nivel nacional.



Por su parte, Humberto De la Calle se refirió al tema de Venezuela indicando que se retirará de Unasur de ser elegido presidente. “Me parece que tenemos que tener una visión altruista y humanitaria con nuestros hermanos venezolanos, que huyen de su país a causa de la dictadura de Maduro”, dijo



Iván Duque, se refirió al tema de la salud aseverando que "el problema que tenemos hoy es el abuso de EPS, por lo que propongo que a las EPS no se les pague solamente por número de afiliados, sino que se haga por la calidad acreditada del servicio por el usuario, de tal manera que al hacer la evaluación podamos sacar a las EPS de mala calidad y se queden las buenas”.



Finalmente, Germán Vargas Lleras resaltó las obras que adelantó en el país siendo vicepresidente. “Hoy hay 60 billones de pesos en ejecución en diferentes proyectos y cuando todas estas obras terminen Colombia estará de tercero, después de Brasil y México y lo vamos a tener en los temas aeroportuarios, y corredores viales”, expresó.



El bloque de preguntas entre candidatos no tuvo mayores alteraciones y fue más bien tibio. Duque le preguntó a Fajardo sobre cómo expandir el emprendimiento y buscar apoyo internacional, a lo que el exgobernador de Antioquia de nuevo acudió a los ejemplos que hay en Antioquia como Ruta N para replicarlos a nivel nacional.



De la Calle cuestionó a Vargas Lleras sobre los partidos políticos a lo que el segundo argumentó que fue De la Calle quien fundó Cambio Radical.



¿Qué le hace pensar que el país será diferente al que entregaron Uribe y Santos? Fue el cuestionamiento de Fajardo a Duque, quien contestó que no fue el expresidente Álvaro Uribe solo quien lo eligió, y sacó a relucir la votación obtenida en las consultas internas. “Él (Uribé) será Senador. El Presidente seré yo”, dijo Duque.



Por último, Vargas Lleras le preguntó a De la Calle sobre los diálogos de paz con el Eln y el candidato liberal aseguró que para que se cumplan, debe haber cese de fuego indefinido y no más secuestros.

Jóvenes preguntan

En las preguntas hechas por los estudiantes a los candidatos, Vargas Lleras aseguró que formará en su Gobierno a 5.000 nuevos doctores en diferentes áreas de ciencia y tecnología, y que eliminará a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocads) regionales.



Fajardo respondió sobre la contaminación del aire, indicando que Medellín “ha sido ejemplar en la movilidad de transporte público en las ciudades pese a los problemas como el sistema metro y sus conexiones”, por lo que propuso emular ese trabajo en conjunto y articular acciones, así como ampliar los otros medios de movilización, como la bicicleta, el teletrabajo, y marcar la transición hacia las energías renovables y limpias.



Entre inteligencia o sabiduría, De la Calle optó por la segunda. “Sabiduría para entender el mundo y para la conducción de un país, con talante y experiencia. Para dejar atrás el odio, no caer en la cizaña y buscar la paz. Esa fue la sabiduría que nos dejó el papa Francisco”, dijo.



Duque, por su parte, tocó el tema del desempleo juvenil, aseverando que hay un problema de fondo pues las empresas, que son las que generan empleo, “están asfixiadas por la carga de impuestos y por excesos de regulación y si no se liberan no van a generar nuevos empleos”.



De igual forma, propuso la Economía ‘Naranja’ como opción para bajar los indicadores de desempleo, pues aseguró que es un sector que genera 700.000 empleos entre directos e indirectos.

Antioquia

Sobre el departamento, esto opinaron los candidatos en base a diferentes temas.



Germán Vargas Lleras: Savia Salud



Es un fracaso. Pero el problema no es Savia, son los 1’700.000 afiliados que merecen mejor atención. Creo prudente liquidar la empresa y que esos afiliados pasen a otra entidad que les garantice seguridad y atención oportuna.



Sergio Fajardo: Minería ilegal



Hay que enfrentar a los ilegales con fuerza pública y Fiscalía. En la minería hay un mundo ilegal en el que confluyen todas las estructuras delictivas, por lo que hay que seguir el rastro del dinero porque hay cabezas que se lucran con esas rentas ilegales. Pero también hay mineros ancestrales, con ellos hay que hacer un esfuerzo para formalizarlo, lo que requiere un trabajo articulado con las empresas que tengan títulos mineros.



De la Calle: caso de discriminación como el de don José



El potencial de Colombia está en su diversidad. Eso es lo que he venido trabajando desde la constituyente, pero no es solo cumplir las leyes, que ayudan pero no resuelven. Hay un problema cultural que se debe resolver que es la insolidaridad en las grandes ciudades. Se debe tener uso cuidadoso de la autoridad, sin excesos, y yo tengo experiencia resolviendo grandes problemas.



Duque: Venezolanos en Medellín



Se necesita crear un fondo de asistencia humanitaria para atender a personas de alta vulnerabilidad, y que dicho fondo surja de compromisos con Naciones Unidas. También hay que buscar un estatus de protección temporal para que Colombia no absorba ese flujo migratorio.



Además, se debe normalizar ese flujo para que las normas laborales sean iguales para todos y evitar contratar al venezolano ‘por debajo’ de lo que se contrataría a un colombiano.



MEDELLÍN