Maduro y migración masiva, temas claves del foro con los candidatos

En medio de su intervención, mencionó a Gustavo Petro y recordó que en otro debate el candidato de la Colombia Humana no le respondió si legitimaría los resultados de las elecciones en el país vecino.



Así mismo, indicó que no creo en el concepto del "castrochavismo", pero si en los tipos de modelo. "Eso de ofrecer de todo y no justificar con qué recursos se van a hacer fue lo que llevó a Chávez al país" y agregó que ese modelo es muy similar al que propone Petro.