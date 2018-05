Las propuestas y los desencuentros de los candidatos sobre Bogotá

El futuro del Metro de Bogotá y las políticas medioambientales de cara al crecimiento urbano fueron algunos de los temas que marcaron el debate sobre temas de Bogotá y su región entre candidatos a la Presidencia de la República, transmitido por 'Canal Capital', con apoyo de otros medios de comunicación como el diario ‘El Espectador’ y la revista ‘Semana’, así como los portales ‘Pulzo’ y ‘KienyKe’, en conjunto con instituciones de la capital.



El debate fue moderado por Yesid Lancheros y Erika Fontalvo, y en el mismo participaron los candidatos Humberto de la Calle, Iván Duque, Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro.

Focos de discusión de los últimos años en la capital marcaron el rumbo del debate. Fue así que el exalcalde de la capital, Gustavo Petro, empezó preguntando a Germán Vargas Lleras si protegería la reserva Thomas van der Hammen, a lo que este respondió que sí, al igual que los 15 humedales de la ciudad.



Agregó que es posible proteger la reserva y construir un paso a nivel para prolongar la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y la Avenida Boyacá. Para Petro, esta extensión solamente tendría sentido si se urbanizara la reserva, con lo que él no está de acuerdo.

Iván Duque, candidato del Centro Democrático, respondió a Vargas Lleras sobre la infraestructura para la competitividad en Bogotá, señalando el rezago en troncales de TransMilenio. Para él, la Nación debe contribuir a la terminación de la ALO. Vargas agregó la importancia de otras obras, como los trenes ligeros y El Dorado 2, así como las fases 2 y 3 de TransMilenio.



Humberto de la Calle e Iván Duque se contradijeron sobre la presión demográfica sobre la tierra en la capital, pues para el candidato liberal no es cierto que el crecimiento poblacional de Bogotá sea desmedido como lo sugirió Duque. Para De la Calle, es posible preservar el área urbana de Bogotá con un proceso de densificación poblacional con perspectiva de ciudad-región.

Todos, menos Petro, con el Metro elevado

Un tema que fue constante durante la discusión comenzó cuando Humberto de la Calle le preguntó a Gustavo Petro si insistía en que el Metro de la capital fuera subterráneo, y no elevado, como lo proyecta la actual administración de Enrique Peñalosa, a lo que Petro respondió que ese diseño no soluciona el problema de movilidad de la capital.



Según Petro, el Metro elevado no tiene “ni siuiera el estudio fase 2”, entonces volver al diseño de Metro subterráneo no sería retroceder porque este ya estaba listo para comenzar la licitación con estudios avanzados fase 3, aseguró. De ahí en adelante, Petro sostuvo que el Metro subterráneo sería su prioridad como presidente frente a Bogotá.



Los demás coincidieron en una apertura “inmediata” de la licitación para construir la línea uno, pero con los estudios de la administración de Peñalosa. Duque se comprometió a avanzar con la conexión hasta la calle 127 y con el diseño de las líneas de metro para los próximos 30 años y Vargas Lleras aseguró que su compromiso también es que con el diseño de Peñalosa “que es el que ya tiene cofinanciación” de la Nación.



Iván Duque preguntó a Petro que si pasaría por encima del alcalde Peñalosa para sacar adelante ese proyecto, a lo que este respondió que lo convencería con el argumento más efectivo, el financiero. Para Duque, esto representaría un chantaje del Gobierno Nacional, pero Petro aseguró que no es un chantaje porque se trata de la democracia que escucha la opinión ciudadana.



“Un Metro alimentador de buses no existe en ninguna parte del mundo”, dijo Petro, quien agregó que “uno no puede ponerse de espalda a la decisión de la ciudadanía y su querer porque el Alcalde de turno es de su partido”.

Los candidatos también fueron preguntados por sus estrategias para mejorar la seguridad en la capital, específicamente en lo que tiene que ver con el déficit de pie de fuerza policial.



A esto, respondió Iván Duque que es necesario tener 10.000 nuevos policías que cuestan 300 mil millones de pesos por año, y que esto implica un proceso gradual en los próximos cuatro años. Además, habló de aumentar los policías en labores de inteligencias contra estructuras delincuenciales.



Vargas Lleras señaló como un problema que de 19.000 efectivos, 5.000 sean auxiliares. Dijo que los CAI ya no tienen mayor capacidad de respuesta y que, por tanto, es necesario construir más estaciones y subestaciones, así como combatir los delitos de mayor ocurrencia y de alto impacto, como la microextorsión y el microtráfico.



Para Petro, es necesario avanzar con un plan de emergencia para tener escuelas preparadas para profesionalizar a los Policías. Dijo que esa Policía se debe concentrar en los flujos poblacionales, como la hora pico, en los que ocurren delitos como el robo de celulares, y no solamente delitos de incidencia territorial. Además, señaló que dejaría el sistema carcelario en manos del Sena para evitar la reincidencia y favorecer la rehabilitación.



Por su parte, Humberto de la Calle dijo que había que frenar la continuidad de la violencia y que es obligación del Estado “reconducir” el material humano que ya está en la fuerza policial y busca profesionalizarse, para que este proceso no lo tenga que pagar de su bolsillo. En Bogotá “hay una enorme concentración de pobreza y ese es el nutriente que va generando problemas de inseguridad”, aseguró De la Calle.

¿Cómo evalúan a Peñalosa?

“Es un pésimo comunicador, pero también heredó una situación catastrófica”, dijo Germán Vargas Lleras, quien aseguró que si llega a ser Presidente trabajará con Peñalosa, a quien el partido Cambio Radical apoya, en los dos años que le quedan de mandato. Señaló algunos temas como la construcción de vivienda, la infraestructura, la seguridad y la recuperación del río Bogotá, y señaló que es necesario crear el Área Metropolitana de Bogotá.



Petro se dedicó a replicar la afirmación de Vargas. “No se puede decir que Peñalosa recibió una ciudad catastrófica porque no se puede llamar así a reducir la pobreza multidimensional a la tercera parte”, dijo el exalcalde, quien se dedicó a resaltar cifras positivas de su administración de Bogotá.



Por su parte, De la Calle dijo que echaba de menos “una mayor sintonía de la administración con la comunidad”, y que si bien Bogotá exige capacidad gerencial, esta no puede estar de espaldas a la opinión pública. Puso como ejemplo el caso de la reserva Van der Hammen en la que “está actuando casi contra la opinión unánime de los expertos”. También mencionó temas medioambientales, como la reciente polémica por la tala de árboles del parque El Virrey.



Cerró Duque, quien dijo que tenía coincidencias y diferencias con Peñalosa, pero que quería que le fuera bien. “Si le va bien al Alcalde, le va bien a la ciudad”, aseguró. También reiteró que Peñalosa había recibido una administración “en un estado de desgreño terrible” en manterias como las basuras y la nómina de contratistas.



Durante el debate, al que no pudo asistir el candidato Sergio Fajardo porque ya se había comprometido con una entrevista radial, también se discutieron la política de drogas, la atención a las víctimas que llegan a la capital y la construcción de vivienda. Además, hubo una sesión de preguntas rápidas al final en la que, en general, los candidatos salieron bien librados en conocimiento de Bogotá.

ELTIEMPO.COM