‘Si algún congresista liberal está aburrido, se puede ir’: De la Calle

Humberto de la Calle presentó el lunes 18 propuestas programáticas que piensa poner en marcha si es elegido presidente de los colombianos. Se trata de una “versión integral” de su programa. Pero antes, De la Calle tiene que calmar las aguas en su partido y resolver las dudas políticas y jurídicas para su alianza con Sergio Fajardo.

¿Cuáles son sus prioridades programáticas?



No echar atrás la paz, primero los pobres, un país donde quepamos todos y salir de la polarización. Además, desde el punto de vista muy personal ofrezco experiencia, talante, tranquilidad y sosiego. Luego, cómo nutrir una paz firme a través de propuestas de empleo, universidad para todos, servicio social obligatorio remunerado, con lo cual uno le pega duro al desempleo juvenil, recoge toda la mística de los jóvenes para ayudar a otros y ayudar al medioambiente.



Vamos a hacer un cambio, pero un cambio seguro, sin extremismos.

¿Qué pasa que usted no sube en las encuestas?



No se si tenga deficiencias de comunicación. No las tengo de formación, no las tengo por vacilante. Ahí hay un problema que se adoba con el sartal de mentiras e insultos, las redes sociales desbordadas, la apelación a la venganza y esto polariza. Los candidatos que están adelante se sirven mutuamente: Petro es el mejor jefe de debate de Duque y Duque el mejor jefe de debate de Petro.



Pero no es imposible salir de la polarización. Confío en una reflexión nacional y luego hay que trabajar. En estos 61 días que quedan de campaña vamos a trabajar a fondo para revertir esa situación.



¿Qué sigue después del café con Fajardo?



Queremos romper la polarización y generar espacios distintos. Creo que ese es un sentimiento mutuo, pero también hay algunas dificultades.



¿Va a primera vuelta o se va a unir a Fajardo?



Olvidémonos de la palabra unión, en el sentido de adhesión. No estoy pretendiendo que Fajardo se adhiera a mí, lo que se está examinando es una hipótesis que permita procedimientos equitativos e igualitarios para tomar decisiones con fundamento en mecanismos de consultas interpartidistas.



¿Podrían ir juntos a primera vuelta?



Podría ser, pero no sobre las bases de desistimiento de uno de los dos, no se trata de eso. Yo estoy vigorosamente en la línea que marcó el Partido Liberal a través de un manifiesto.



Yo estoy haciendo política seriamente, hay gente que cree que uno habla para incumplir después y terminar haciendo maromas. Entiendo que hay unos congresistas que han dicho que se quieren trastear para donde el doctor Iván Duque y esta labor de acomodamiento es lo que se tira la política, le quita credibilidad.



Pero si usted se va para donde Fajardo, ellos pueden ir para donde Duque...



Yo no soy así, yo estoy hablando en serio. Ningún liberal se puede sorprender de que yo cumpla lo que he dicho: cero ‘mermelada’, no corrupción, cambiar el sistema político. Yo no voy a cambiar de opinión ni de ruta.



El que esté aburrido bien ido, pero yo francamente no entendería que alguien pueda hacer semejante volantín, en un acto de oportunismo para aterrizar justamente en la opción política más distante de lo que ha significado el liberalismo en los últimos años.



El problema es que el Partido Liberal está muy fragmentado...



Pero yo distingo ahí dos escenarios: el tema Cristo-Gaviria. Todas las facciones liberales han dicho que apoyan a su candidato, en esa relación mi postura es institucional: yo soy hijo de una institucionalidad, luego el director del Partido Liberal es César Gaviria, elegido unánimemente por el Congreso Liberal y yo estoy consciente de eso. Lo otro es que hay normas que prohíben el trasfuguismo, pero yo no quiero convertir esto en un tema disciplinario.



Si algún congresista liberal está aburrido, se puede ir, y les recuerdo que mi candidatura es producto del voto ciudadano, hay congresistas liberales estupendos que me están apoyando apasionadamente.



¿César Gaviria apoya el café con Fajardo?



Sí. Yo le conté que iba a examinar eso y naturalmente es el examen de opciones y ya he dicho que la decisión tiene que ser tomada entre el director del partido y yo.



¿Qué piensa Clara López de esas citas con Fajardo?



Yo he hablado con Clara de esto permanentemente, no voy a cometer esa irresponsabilidad. No están en juego las vicepresidencias, yo no voy a ser vicepresidente de nadie y ya no se puede. Y así se pudiera, eso está totalmente descartado. Mi fórmula vicepresidencial es Clara López. Si estos procedimientos funcionan, sale adelante una fórmula completa, yo no voy a abandonar a Clara López, de eso no se trata.



De manera concreta: ¿qué hay detrás de tomarse el café con Sergio Fajardo?



No queremos polarización, los dos candidatos que van adelante en las encuestas no son convenientes para Colombia, hay que buscar otras opciones. Yo tengo afinidades con el doctor Fajardo, hay que buscar una fórmula para aunar esas voluntades y ver si el centro es viable o no, y eso depende de una discusión jurídica y de decisiones de tipo político. Vamos a hablar de eso, de buena fe, entendiendo que tenemos una visión igualitaria de esos posibles procedimientos, eso es todo. Y si eso no es posible, yo no dejo de ser el candidato único oficial del Partido Liberal por decisión popular.



POLÍTICA