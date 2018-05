El senador electo por el Partido Conservador, David Barguil, la mayor votación de los 'azules' en las pasas elecciones legislativas, anunció este martes que se pondrá "a disposición" de la campaña de Iván Duque, de cara a la segunda vuelta presidencial.

En la primera vuelta, Barguil había apoyado al candidato Germán Vargas Lleras, junto a buena parte de la bancada del conservatismo, pero para la segunda vuelta apoyará al candidato del Centro Democrático y pidió a sus compañeros de partido actuar sin pensar en "alianzas politiqueras".



¿Cuál es su decisión política luego de los resultados de la primera vuelta?



Los resultados del domingo nos dejan a los ciudadanos que perdimos con nuestro candidato en primera vuelta ante una clara disyuntiva: de un lado la opción de Gustavo Petro, que nos implicaría ver cómo esa propuesta del socialismo del siglo 21 podría llevar al fracaso y a acabar con nuestro país, y la otra opción es ver cómo se puede contribuir a nuestro país con el liderazgo que representa Iván Duque.



Este no es un momento para vacilaciones, aquí no hay tiempo de hacer alianzas politiqueras ni para el orgullo. Hay que levantarnos a defender nuestro país. Aquí es donde se pone a prueba el amor por Colombia, por eso he tomado la decisión incondicional de ponerme a disposición de la campaña de Iván Duque.



¿Su postura personal interpreta lo que puede ocurrir con un sector del Partido Conservador?



Eso es lo que le voy a plantear a mis colegas. Hay que dejar el orgullo de lado. Es el momento de poner a Colombia por encima de cualquier interés. El país se nos puede ir si no actuamos ya. El lapso a la segunda vuelta es bien corto y si no invitamos a los colombianos a defender el país, la historia nos pasará una factura muy costosa.



¿Ve posible que gane Gustavo Petro?



Si no Somos conscientes de que aquí todos los colombianos de bien, los que entendemos que el modelo de Venezuela solo genera fracaso, pues podríamos correr el riesgo si no entendemos que es responsabilidad de todos defender este país. Riesgo sí hay.



¿Está asustado por la posibilidad de que Petro sea presidente?



Estoy consciente de la responsabilidad que tenemos. Si no somos conscientes de ello, por supuesto se abre la puerta para que esa opción (Petro) pueda llegar al poder.



¿Cree que las urnas el domingo le mandaron un mensaje de castigo a ciertas estructuras partidistas?



Siempre en Colombia en la elección presidencial el que ha definido y se ha impuesto es el voto libre. No podemos negar que el domingo los ciudadanos nos mandaron un mandato de cambio en la forma de hacer política.



