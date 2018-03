El voto cristiano, una cantera dispersa en las elecciones

El tema de la fe parece ir más allá de algunas iglesias y se adentra en la campaña política. En las elecciones que se avecinan hay listas y candidatos que se aferran a los votos de sus congregaciones para salir electos.

Este fenómeno no solo se da para Congreso, sino que dos candidatos a la Presidencia, uno católico, Alejandro Ordóñez, y la otra evangélica, Viviane Morales, tienen cifradas en los fieles sus esperanzas para llegar a la Casa de Nariño.



En lo que tiene que ver con la campaña para el Congreso, solo hay dos listas claramente identificadas con movimientos cristianos evangélicos: el Movimiento Mira, que tiene personería jurídica, y Colombia Justa y Libre, que por primera vez se hará contar en las urnas.



Claro que a la par de ellos hay pastores y líderes religiosos que hacen parte de otras listas, pero que a todas luces se les reconoce por su creencia religiosa.



Formalmente no hay un dato exacto sobre cuántos cristianos evangélicos hay en el país. Los cálculos entre los pastores varían entre los 8 y los 12 millones, mientras que en el Ministerio del Interior lo estiman en un poco más de 6 millones.



Lo que sí está claro es que en el país hay 6.800 entidades religiosas, de las cuales el 98,8 por ciento son cristianas evangélicas. Eso sin contar las que no tienen personería jurídica.



Pero lo que se ha visto hasta ahora en materia electoral es que sumados los que se han hecho contar, sus votaciones escasamente se acercan al millón de votos. Hasta ahora, el que más sufragios ha logrado obtener es el Mira, que en 2014 logró 411.400 votos para la Cámara.



Sin embargo, para las elecciones de Congreso de este año aparece un nuevo actor, que podría convertirse en protagonista: el movimiento Colombia Justa Libres, liderado por el pastor John Milton Rodríguez.



Ellos aseguran tener al menos el 75 por ciento de las grandes denominaciones evangélicas del país. Creen que pueden superar el millón de votos con el apoyo desde las megaiglesias.



Por supuesto, no todos van con sus propios movimientos; algunos decidieron acomodarse en otros partidos.



Claudia Rodríguez de Castellanos, exsenadora, quien obtuvo 57.871 votos en 2006 y líder de la Misión Carismática Internacional, está en la lista a Senado de Cambio Radical, junto con la también pastora Adriana Silva. El pastor Jimmy Chamorro (61.319 votos en 2014) va en la lista de ‘la U’, mientras que el ‘apóstol’ Gustavo Páez, quien ya fue candidato a la Alcaldía de Bogotá, ahora le apuesta a la Cámara, avalado por el Partido Conservador.



En Opción Ciudadana aparece el exsenador cristiano Édgar Espíndola, quien obvtuvo 42.157 votos en 2010.



La mayoría de estos candidatos tiene como eje central de su campaña, y como punto de encuentro entre ellos, la defensa de la familia. Obvio que esto no quiere decir que no promuevan otros temas.



Yann Basset, director del Observatorio de la Representación Política de la Universidad del Rosario, se declaró “escéptico del voto cristiano” porque se especula mucho sobre su cantidad.



“Ellos están muy divididos”, afirmó el catedrático.



Por su parte, Carlos Arias, profesor de la maestría en comunicación política del Externado, hizo referencia a un estudio que sobre el tema realizaron en el claustro y señaló que el “voto cristiano es un mito”. Calculó que su votación en las legislativas puede bordear el millón, debido a que no se presentan unidos sino que cada uno va por su lado.



“Ellos, de todas maneras, son fuertes para las legislativas, pero categóricamente no ponen un Presidente. En Colombia se sigue pensando que ese voto quita y pone, pero eso no es cierto. Si bien es un voto leal, no es endosable”, dijo.

Ordóñez, un conservador de mucha fe

El exprocurador Alejandro Ordóñez, quien aspira a la Presidencia con su movimiento La Patria de Pie, es un católico de tiempo completo. Casi se podría decir que es un obsesionado por seguir los preceptos católicos y es así como en su campaña vive convocando continuamente a “la Colombia creyente” para que lo apoye.

Es de extracción conservadora y ha dedicado su vida a la aplicación del derecho.

Ordóñez va a participar en la consulta interna de los sectores del ‘No’ al proceso de paz con las Farc, de donde se espera que salga un candidato presidencial único.

El exprocurador mantiene una crítica radical al gobierno Santos.

Viviane Morales, valores de la familia

La candidata presidencial por el movimiento Somos, Viviane Morales, quien se congrega en la Casa Sobre la Roca, ha recogido un importante sector de cristianos.



En las elecciones pasadas logró 54.083 votos a nombre del Partido Liberal; sin embargo, sus posiciones como la de no apoyar el matrimonio igualitario y su discrepancia con algunos puntos del acuerdo de paz terminaron alejándola de ese partido.



Morales logró recoger 2,3 millones de firmas para promover un referendo para que la adopción se dé solo por padre y madre, pero esa iniciativa se hundió en el Congreso.La exsenadora, quien defiende los valores de la familia, es una combativa líder experta en asuntos constitucionales.

Algunos van por el Congreso

Claudia Rodríguez

Claudia Rodríguez de Castellanos deriva su poder político de la Misión Carismática Internacional, de la cual es fundadora.



Fundó el Partido Nacional Cristiano y en 1991 logró ser la primera senadora cristiana.

De acuerdo con Congreso Visible, la organización Claudia Rodríguez de Castellanos ha logrado elegir en 27 años a 5 senadores, 7 representantes, 1 parlamentario andino, 3 diputados, 9 concejales, 25 ediles en Bogotá y 25 ediles regionales. Ahora, ella aspira, por Cambio Radical, al Senado.

Mira

El partido político Mira fue fundado en el año 2000 por los pastores Carlos Alberto Baena y Alexandra Piraquive, miembros de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional.



Este grupo representa a un importante sector que sigue los lineamientos de la iglesia cristiana y de diversos sectores que han logrado que la organización tenga aún presencia en el Legislativo.



Recientemente, el Consejo de Estado ordenó reconocerle tres curules al Senado, luego de determinar que en el proceso de 2014 hubo irregularidades en el escrutinio.

Colombia Justa libres

Es un movimiento cuya cabeza de lista es el pastor John Milton Rodríguez, de la iglesia Misión Paz. Es una lista cerrada que entre los primeros 10 tiene a cuatro pastores.



La apuesta principal es la familia como núcleo fundamental de la sociedad sin que se vulneren los derechos como salud.



A este movimiento lo apoya el 75 por ciento de la iglesia cristianas de Colombia, como las Asambleas de Dios, la iglesia Misión Panamericana, la Iglesia Cuadrangular, la Cruzada Cristiana, Manantial de Vida Eterna y Bethesda, entre otras.



