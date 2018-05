Corrupción, Fuerzas Militares y gobernabilidad, los otros temas

En el debate de la noche del jueves, de EL TIEMPO y La W, los candidatos pusieron sobre la mesa sus principales programas en caso de llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

Iván Duque - Centro Democrático

El candidato del Centro Democrático, Iván Duque. Foto: Luis Acosta / AFP

El candidato del Centro Democrático, Iván Duque, fue claro al afirmar que es necesario “desmantelar los abusos de la contratación directa”, que es donde surgen buena parte de los actos de corrupción desde el Estado.



También dijo que para combatir este flagelo buscará “aplicar la extinción de dominio exprés, que no haya casa por cárcel para los corruptos”, e igualmente buscará que quien sea corrupto “no pueda volver a contratar con el Estado colombiano”.



“La corrupción no es algo que se va compartimentando. ¿Quién dijo que secuestrar, narcotraficar, sembrar minas no es corrupción? Por eso tenemos que hablar de que el que la hace la paga”, expresó el aspirante del Centro Democrático.

No quiero gobernar con

Sin personalismos



Frente a eventuales alianzas que conformaría una vez llegue a la Casa de Nariño, de ser elegido, aseguró que gobernará “sin espejo retrovisor” y por ello convocará a todos los partidos políticos a trabajar sobre programas, sobre los temas que le interesan al país, “pero sin personalismos”.



“Me la voy a jugar por un Congreso que trabaje de manera transparente y voy a tratar a todos los partidos pensando en el diálogo”, puntualizó.



Fuerzas Militares



Para el mejoramiento de las Fuerzas Militares, tema prioritario para él, propuso una ley del veterano, para que los uniformados que ya están fuera del servicio puedan acceder a programas sociales y a servicios del Estado.



El candidato agregó que “Colombia necesita una Justicia Penal Militar con personas que conozcan las circunstancias de modo, tiempo y acción operacional, y un estatuto del patrullero”.



Pidió mantener la Fuerza Pública alejada del debate político.

Gustavo Petro - Colombia Humana

Gustavo Petro. Foto: Luis Acosta / AFP

Gustavo Petro dijo que la corrupción es una “estructura de dineros fáciles que permite un régimen político, un régimen de corrupción”.



“Las maquinarias corruptas no solo hacen la ley en Colombia, no solo nombran presidentes, no solo ejercen la violencia desde el poder, sino que también someten a la justicia colombiana”, afirmó.



Ante esto, propuso que “si queremos ir hacia adelante, tenemos que ir hacia la democracia plena, hacia los derechos y las libertades”.



“Esto, en relación con la corrupción, significa acabar el régimen de corrupción en Colombia, construir una democracia que se llama Estado social de derecho, una democracia en la que la ciudadanía tenga poderes reales”, dijo.

La JEP es fundamental

Nuevas amenazas

​

En relación con el manejo de las Fuerzas Militares, el candidato afirmó que estas “tienen que adquirir una visión alrededor de los nuevos temas de seguridad estratégica”, de los cuales dijo que son “los carteles mexicanos cooptando todas las fuerzas de ejércitos privados en Colombia y expandiéndose en el territorio”.



Agregó que, de ser presidente, nombrará “un ministro de Defensa militar, retirado, respetuoso y amante de los derechos humanos”.



‘Democracia plena’



Petro afirmó también que Colombia debe “transitar hacia la paz y la democracia plena, la justicia en todo el sentido de la palabra, la equidad”.



Añadió que esto “no se hace en un solo gobierno e implica una forma de gobernabilidad diferente” que incluiría “la posibilidad de varios gobiernos diferentes, con presidentes diferentes que mantengan el acuerdo sobre lo fundamental para poder llegar a buen puerto”.



Aclaró que esta propuesta “no sería reelección” presidencial, sino un modelo de sucesión de gobierno, como el de Chile después de Augusto Pinochet.

Germán Vargas - Mejor Vargas Lleras

El candidato Germán Vargas Lleras. Foto: Mauricio Dueñas / EFE

El candidato Germán Vargas Lleras aseguró que en su mandato “demostrará que es posible gobernar sin apelar a la denominada ‘mermelada’ ”. Puso de ejemplo que como ministro del Interior “jamás” permitió esas prácticas.



El aspirante presidencial agregó que cuando estuvo a cargo de la cartera de Vivienda o cuando desde la Vicepresidencia ejerció el liderazgo de los temas de infraestructura nunca aceptó “que un alcalde o un parlamentario interviniera en procesos de licitación. De ahí que no haya ningún proyecto siniestrado o en entredicho”.

No estamos condenados

Fuerzas Militares

​

La posición de Vargas sobre el futuro de la Fuerza Pública tras el acuerdo de paz es “aumentar el pie de fuerza”.



“Debemos fortalecer al Ejército y la Policía. Aún tenemos que lidiar con las disidencias de las Farc, el Eln, las ‘bacrim’, el narcotráfico y un diferendo territorial con Nicaragua. Las condiciones no están dadas para disminuir la Fuerza Pública”.

“Tenemos el problema de la migración irregular desde Venezuela, para eso también estoy proponiendo la creación de la guardia fronteriza”, agregó.



El candidato también afirmó que el próximo gobierno debe llevar al Congreso una ley sobre la seguridad jurídica de los militares sindicados y condenados, y además dijo no compartir las recomendaciones de la Comisión del Gasto, que “sugirió que el régimen especial en materia salarial y prestacional (para los militares) tiene que ser eliminado”.



Gobernabilidad



Vargas sacó a relucir su experiencia como parlamentario para enfatizar que su relación con el Congreso “será muy fecunda”.



“Desde la hora cero trataría de conseguir consensos para adelantar los objetivos que me he trazado desde la presidencia”, sostuvo Vargas.

Sergio Fajardo - Coalición Colombia

El exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo. Foto: Mauricio Dueñas / EFE

El exalcalde de Medellín enfocó sus intervenciones en los problemas éticos que están interiorizados en la sociedad y que, para él, son el origen de la corrupción. “No todo vale para llegar al poder. Eso rompe un principio ético básico. Los medios son los que deben justificar el fin, no el fin los medios”, dijo Fajardo. De hecho, mientras se habló de corrupción, bromeó con que la estaba “pasando bueno”.

La financiación

​

Fajardo propuso implementar el voto electrónico y acabar con el voto preferente para hacer transparente la financiación de las campañas, porque, para él, la corrupción llega al poder en las elecciones. “Los que hacen trampa para llegar, llegan al poder a hacer trampa”, advirtió. Añadió que su candidatura ha sido limpia y que garantizaba que “acá no hay ningún Odebrecht detrás de la financiación”.



Fuerzas Militares

​

“La seguridad es un derecho de las personas. La Fuerza Pública tiene la capacidad de garantizarnos ese derecho”, dijo Fajardo, por lo cual indicó que no disminuirá su presupuesto. Destacó que cuando estuvo en la alcaldía de Medellín trabajó “muy bien” con la Fuerza Pública y que sabe “trabajar, unir, conducir y entender los problemas”, porque así lo hizo con Juan Manuel Santos y con Juan Carlos Pinzón cuando ocuparon el cargo de ministro de Defensa.



Gobierno sin coalición

​

“No vamos a tener la mayoría en el Congreso, pero vamos a consolidar una alianza ciudadana que vigilará lo que dice el presidente”, dijo. En referencia a la ‘mermelada’ para armar coaliciones, señaló que no va a “llegar a entregar puestos para conseguir apoyos. Cuando fui alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia demostré que no es necesario, solo vamos a invitar a los congresistas a trabajar juntos por Colombia”.

Humberto de la Calle - Partido Liberal

"Yo estoy trabajando para la Colombia profunda, la que hemos olvidado": dice Humberto de la Calle en su primera intervención en El Debate. Foto: Henry Romero / Reuters

Se dirigió a los “millones de colombianos que no son encuestados”, reiterando su apuesta por la paz y por una agenda de cambios políticos. Pidió al Congreso agilizar el trámite de la implementación de los acuerdos.

Corrupción

​

Fue enfático al decir que “la lucha contra la corrupción es también el sustento de una paz firme y duradera”.



Aseguró querer ‘sangre nueva’ en la política para cambiar lo que sucede hoy: “El 11 de marzo hubo curules que costaron 20 mil millones de pesos. Tengo evidencias de eso”.



Fuerzas Militares



Rescató el papel de estas en la firma de la paz con las Farc y les pidió “pensar dos veces” en oponerse a la JEP.



“Yo sí quiero Fuerzas Militares profesionales y que la Policía regrese a las poblaciones”, aseguró, e insistió en acabar con el servicio militar obligatorio.



Gobernabilidad



“Con el Congreso vamos a instaurar una nueva pedagogía (...) Sobre la mesa, sin ‘mermelada’, con planes de desarrollo, examen de cada una de esas inversiones, de frente”. Además, De la Calle propuso el voto obligatorio por dos períodos y reducir la edad mínima para votar, como medida para renovar y limpiar la política.



De igual forma, aseguró que en su relación con el Congreso emularía la que tuvo Antanas Mockus con los concejales de Bogotá, en su primera alcaldía.



Al referirse a otros candidatos, tuvo frases fuertes contra Iván Duque (“No he hecho críticas de tu juventud; tú apelas a Canadá y Francia, pero no tenías a Uribe respirándote tras la nuca”) y contra Germán Vargas Lleras (“Es un político tradicional y su visión no descubre la Colombia profunda”).



JUSTICIA