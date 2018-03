Conservadores no serán fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras

El Partido Conservador declinó este jueves la oferta que les había hecho el candidato presidencial Germán Vargas Lleras de llevar como su fórmula vicepresidencial a un miembro de los 'azules'.



Desde este miércoles tanto la bancada como el Directorio Conservador han sostenido reuniones para decidir sus apoyos de cara a las presidenciales. Sus dos opciones son Iván Duque y Germán Vargas.

El Directorio de la colectividad estaba citado para esta tarde con el fin de decidir sobre la oferta de la candidatura vicepresidencial que les había hecho Vargas, pero esta sesión no se pudo realizar por falta de quorum.



"Eso hace que se tenga que rechazar de hecho la candidatura vicepresidencial que le habían ofrecido al partido", explicó el senador Juan Diego Gómez.



Esto debido a que sólo hasta este viernes Vargas tiene plazo de inscribir definitivamente a su fórmula vicepresidencial, por lo que los tiempos no dan.



Además, los conservadores consideran "precipitado definir una candidatura vicepresidencial en tan poco tiempo", dijo Hernán Andrade, director de la colectividad.



Gómez aclaró que esto no implica que se hayan cerrado las puertas con ninguna candidatura sino que "se abre un compás de espera para la construcción de un acuerdo programático con cualquiera de los candidatos de centro derecha que están en el partidor".



POLÍTICA