Consejo Gremial apoya programa de gobierno de Duque/ Diario de campaña

El Consejo Gremial Nacional (CGN), que representa el 60 % de la producción nacional y el 73 % del empleo formal de la economía, anunció su apoyo al programa de gobierno del candidato presidencial Iván Duque. Además, destacó el interés que dice tener en “recuperar altas tasas de crecimiento de la economía y el empleo como requisito indispensable para que Colombia avance con celeridad en su lucha contra la pobreza y la desigualdad”.

Propuesta a los candidatos

Los canales regionales de la televisión pública anunciaron este jueves su disposición de enlazarse para hacer un debate con los candidatos presidenciales Iván Duque y Gustavo Petro. Los responsables de estos canales enviaron una propuesta en este sentido a ambos aspirantes y pidieron a la televisión privada y los demás medios de comunicación unirse a su iniciativa para realizar una transmisión conjunta. Los candidatos no han respondido.

Duque propone libertad económica

“Quiero ser el presidente que se concentre en el desarrollo regional del Caribe”, declaró desde Barranquilla el candidato Iván Duque.



En ese propósito, considera que la visión integral de desarrollo no se puede hacer con dedo inquisidor: “Aquí estamos viendo a unos personajes que dicen: ‘no a la minería, no al petróleo, no a la palma, no al azúcar. No a todo’. Lo que este país necesita es libertad económica”.

Petro se dirigió a los campesinos

El candidato presidencial Gustavo Petro les envió este jueves el mensaje a los campesinos de que, de resultar electo, en su gobierno llevaría nuevas tecnologías y energías limpias al campo para desarrollar una infraestructura que permita “sacar” los productos a los mercados nacionales e internacionales.



“Colombia iniciará una era de paz cuando sea más rentable cultivar maíz que sembrar coca”, concluyó el aspirante.

POLÍTICA