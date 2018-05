En ‘la U’ ya hay varios que quieren irse con Duque en segunda vuelta

Desde las 5 de la tarde de este domingo, cuando el preconteo de la Registraduría comenzó a mostrar una tendencia en la que Germán Vargas Lleras no tenía opción de pasar a la segunda vuelta, un grupo de congresistas de ‘la U’ que venía apoyando a Iván Duque comenzó a moverse con fuerza para que este sea el camino oficial que la colectividad asuma en la cita electoral del 17 de junio.

En esta tarea hay al menos 15 congresistas que argumentan que cuando el partido decidió apoyar a Vargas Lleras no se consultó a toda la bancada parlamentaria, por lo que no hicieron campaña en su nombre y sí movieron sus fuerzas hacia el candidato de Álvaro Uribe.



El representante y ahora senador electo Berner Zambrano, quien está en esta línea, le confesó a EL TIEMPO que él y otros legisladores dirigieron a sus grupos políticos para apoyar al candidato de Uribe en la primera vuelta, por lo cual desde el domingo empezaron a tejer la estrategia para que de forma oficial ‘la U’ asuma en segunda vuelta ese camino.

“Tenemos que convencer a nuestros compañeros de que es la mejor decisión, y la muestra son los resultados que arrojaron las urnas”, le dijo Zambrano a este diario.

En este grupo, entre otros, están congresistas como José David Name, Sandra Villadiego, Manuel E. Rosero y Eduardo Pulgar.



No obstante, la decisión no está tomada. Este martes se citó a la bancada a una reunión para determinar el camino por seguir. El senador Roy Barreras, senador que sí apoyó a Vargas, aseguró que lo importante es que a quien se decida respaldar respete los acuerdos de paz.



“Este es el partido de un premio nobel y su principal bandera ha sido la paz; por eso, esta garantía nos la debe dar quien decidamos promover”, le dijo Barreras a este diario.



‘La U’ obtuvo 1’853.054 votos el 11 de marzo, por lo cual logró 14 curules en Senado y 25 en la Cámara, pero esos votos, debido a esta división, no se los logró endosar a Vargas. Por eso, la decisión que viene para la segunda vuelta podría fracturar a la colectividad.



