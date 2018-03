Minuto a minuto: Duque y Petro, ganadores de sus consultas

"Hoy no debemos hablar de perdedores, no me siento perdedora, he ganado muchísimo con todos ustedes", dijo la ahora fórmula vicepresidencial de Iván Duque (se había definido que quien quedara segundo en la consulta ocuparía ese lugar).



"Aquí estamos presentes, queremos que Colombia avance con ideas, con propuestas, pero sobretodo con ilusiones, sueños y amor por Colombia", agregó Ramírez.