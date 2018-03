Con 8 candidatos definidos, ahora sí arranca la campaña presidencial

En política lo bueno, al menos de labios para fuera, es que nadie pierde. A pesar de que los resultados sean grabados en piedra, cada candidato los interpreta a su manera. En las declaraciones, todos los protagonistas se muestran ganadores.



Después de los gritos de fraude, del presuroso conteo, del nerviosismo dentro de las campañas y de la agria confrontación en el ciberespacio por la jornada en la que se eligió un nuevo Congreso, este domingo se escribió un punto aparte. Hoy, lunes 12 de marzo, comienzan 77 días de vértigo. El 27 de mayo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Hay ocho candidatos en el partidor. Cinco abogados, dos economistas y un matemático. Seis hombres y dos mujeres. Y una paleta de colores ideológicos que cubre todos los espectros.



En orden alfabético son Germán Vargas Lleras (de 56 años de edad), Gustavo Petro (58), Humberto de la Calle (71), Iván Duque (41), Juan Carlos Pinzón (46), Piedad Córdoba (63), Sergio Fajardo (61) y Viviane Morales (56). Un nombre de estos será el sucesor de Santos.



Juan Fernando Londoño, director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos, cree que los resultados de este domingo son “importantes” para cada uno de los aspirantes a gobernar en el periodo 2018-2022. “En estas primera horas, dice, se viene una guerra de interpretaciones, cada cual dirá lo que le convenga”, dice.

Sin embargo, anota, hay que esperar a que se decante lo que ocurrió este domingo. “Se había dicho que los candidatos de la derecha iban a barrer y que se quedarían con las mayorías del Congreso. Eso no pasó. ¿Por qué? “La derecha (Centro Democrático, conservadores y Cambio Radical) suma un 48 por ciento”, comenta.



“La jornada –explica Jorge Iván Cuervo, profesor de la Universidad Externado–, sirvió para posicionar los nombres de Duque y Petro ante los demás contendores. Haber participado en sus respectivas consultas les dio una visibilidad importante para lo que se viene ahora”.

Él, sin embargo, cree que es equivocado compararlos a ambos por los resultados de este domingo. “Eran dos consultas distintas, con condiciones disímiles”. En efecto. Para él, Duque procede de un partido con una robusta estructura nacional y con el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe, la figura política más trascendental en el país en los últimos 16 años. En cambio, Petro hasta hace un tiempo no tenía un partido con personería jurídica y estaba inhabilitado por la Contraloría para ser candidato (por una sanción por 217.000 millones de pesos). “Ambos hasta ahora han demostrado que son muy buenos candidatos y que tienen el oxígeno para pasar a la segunda vuelta”.



“Nosotros estamos muy tranquilos. Hoy empezamos de verdad la campaña”, dice Luis Felipe Henao, formula vicepresidencial de Vargas Lleras. De hecho, las sensaciones que se veían entre su círculo más íntimo era de optimismo. Ellos hacen cuentas. En las elecciones pasadas, el candidato de Uribe (Óscar Iván Zuluaga) obtuvo siete millones y Marta Lucía Ramírez otros dos millones. “En total nueve millones. Ayer en la consulta retrocedieron. Sacaron seis millones”, dice Henao.



En cambio, en la sede del Partido Liberal, en el barrio Teusaquillo de Bogotá, había inquietud. “Es una paradoja. A De la Calle, el hombre que les quitó las armas a las Farc le están pasando una cuenta de cobro”, dice un integrante de esta colectividad que prefiere mantener su nombre en reserva.



Es verdad que a la luz de los resultados del plebiscito, a la mitad de los colombianos no les gusta el acuerdo de paz, pero también es cierto que el rosario de errores de esta campaña es enorme. “Es increíble que nuestro candidato a la presidencia no haya confeccionado la lista al Senado, se puso de número uno a un desconocido; César Gaviria rompió relaciones con Santos y no se la ha jugado a fondo por De la Calle, Juan Fernando Cristo se está acercando a Vargas Lleras y haber elegido a Clara López como fórmula vicepresidencial no sumó”, agrega.



En cambio, quien puede mostrar una sonrisa es Sergio Fajardo. “Pasamos a ser la segunda fuerza nacional derrotando a las maquinarias políticas de la corrupción. El Partido Verde y el Polo Democrático demostramos que se puede escoger a los mejores congresistas para los próximos cuatro años”, trinó su compañera de llave Claudia López al contar que obtuvieron diez senadores. “Lo que oxigena más a Fajardo es que Mockus vuelve a ser clave para llamar el voto de opinión. Es una figura con alta credibilidad en los sectores urbanos, lo que es definitivo”, dice Carlos Arias, politólogo de Estrategia y Poder.



En cambio, al menos por su ausencia en la jornada de este domingo y los resultados de intención de votos que muestran las encuestas, Córdoba, Morales y Pinzón se rezagaron. No es descartable que alguno arroje de un momento a otro la toalla y se sume a los favoritos. Vienen días de vértigo.



ARMANDO NEIRA

Redacción Domingo