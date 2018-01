Inscripción de candidatos, primer plazo clave para la Presidencia 2018

El plazo legal para la inscripción de candidatos a la Presidencia, que comenzó el sábado pasado, será el partidor para que los partidos políticos y los propios aspirantes presidenciales definan su futuro en la búsqueda del poder en este 2018.



Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), el registro de quienes compitan por la Presidencia deberá realizarse entre el 27 de enero y el próximo 16 de marzo.



Ese día, 16 de marzo, será la fecha para que los aspirantes presidenciales que sean elegidos mediante consultas abiertas o votaciones el 11 de marzo inscriban sus nombres ante la Registraduría para buscar la jefatura del Estado.

En esta oportunidad, hay cinco candidatos (casi la tercera parte) cuya aspiración por conquistar el poder se definirá ese 16 de marzo: por un lado están Iván Duque (Centro Democrático); Marta Lucía Ramírez (Por una Colombia honesta y fuerte Marta Lucía) y Alejandro Ordóñez (La Patria de Pie), de quienes saldrá un solo candidato.



Aunque los tres tienen en común cuestionamientos y propuestas para modificar lo acordado en La Habana con las Farc, también tienen matices y planteamientos diferentes en temas como salud, educación, combate contra la corrupción y economía, entre otros.



De otro lado, está la consulta de dos candidatos que representan a la centroizquierda: los exalcaldes de Bogotá Gustavo Petro (Colombia Humana) y de Santa Marta Carlos Caicedo (Fuerza Ciudadana).



En el caso de ellos dos, fueron los únicos de quienes buscan, entre otras cosas, defender el acuerdo de paz que se le midieron a una votación para escoger aspirante a la primera vuelta presidencial.



Esto significa que el 16 de marzo, cuando finalizan las inscripciones de candidatos presidenciales, de estos cinco aspirantes a la Presidencia, solamente inscribirían sus nombres dos: los dos ganadores de esas consultas.

Otras candidaturas

En la baraja presidencial quedan otros candidatos que no manifestaron su intención de participar en las consultas de marzo y que, seguramente, irán a la primera vuelta en solitario.



Entre ellos se encuentran Germán Vargas Lleras (Mejor Vargas Lleras), Sergio Fajardo (Coalición Colombia), Clara López (ASI), Humberto de la Calle (Partido Liberal), Juan Carlos Pinzón (Ante todo Colombia) y Piedad Córdoba (Poder Ciudadano).



En cuanto a Rodrigo Londoño, candidato de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), el partido político de la exguerrilla, es la primera vez que pone su nombre a consideración de los ciudadanos, y aunque hay incertidumbre sobre su votación, expertos no prevén que esta sea muy abultada.



Por los lados de Viviane Morales, candidata presidencial del partido Somos (antiguo Alas), su candidatura tiene algunas dudas jurídicas pues hay quienes piensan que estaría inmersa en doble militancia.



Es posible que algunos de estos candidatos a la Presidencia realicen acuerdos políticos con otros sectores y no terminen registrando sus nombres para ir a primera vuelta, lo cual solamente se sabrá el 9 de marzo, cuando vence el plazo de registro para quienes no participen en consultas el 11 de marzo.

