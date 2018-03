Columneando: Todavía queda mucha tela por cortar en las elecciones

Este miércoles, en Columneando con Vladdo, el periodista y caricaturista presentó su columna ‘Dos meses inciertos’ en la que señaló que aún queda “mucha tela por cortar” en las campañas presidenciales e indicó que los resultados de las encuestas “pueden ser engañosos”.

“Recordemos, por ejemplo, las últimas encuestas previas al plebiscito por la paz. Según Ipsos, el Sí iba a llegar al 66 % y el No, al 34 %; para Datexco, el Sí obtendría 55 % y el No, 36 %, y según Cifras y Conceptos el Sí alcanzaría un 62 %, frente a un 38 % del No. Y todas fallaron”, afirmó.



En su lectura, Vladdo dice además que “aunque es imposible pronosticar cómo van a ser los resultados del 27 de mayo, lo cierto es que muchos están ensillando antes de traer las bestias” y agregó que “aún faltan los debates, en los cuales –a juzgar por el tono que ha tomado la campaña– no habrá puñalada perdida”.

