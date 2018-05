Colombia tendrá, por primera vez, una mujer en la Vicepresidencia

Con el paso de Iván Duque y Gustavo Petro a la segunda vuelta quedó claro que a partir del 7 de agosto próximo el país tendrá, por primera vez, a una mujer como Vicepresidenta, figura vigente desde 1994. Los dos aspirantes tienen damas como fórmula –Marta Lucía Ramírez y Ángela María Robledo, respectivamente–. La expectativa que queda es saber el tipo de tareas que asumirán, ya que la Constitución establece que es el Presidente el que le da funciones específicas a su Vicepresidente.

Marta Lucía Ramírez fue candidata del conservatismo en el 2014 y su apuesta en la consulta interpartidista de este año. Tiene, además, experiencia en dos ministerios, Comercio y Defensa.



Ángela María Robledo ofrece, por su parte, una larga experiencia política como congresista.



Ambas serán piezas claves ahora para consolidar alianzas con miras a la segunda vuelta. La exministra Ramírez podría hacer que a su alrededor se unan todas las tendencias del conservatismo –una parte se fue en primera vuelta con Vargas Lleras– para respaldar la aspiración de Duque y así mantenerse en el poder como ha ocurrido en los gobierno precedentes.



Robledo tiene simpatías en el Partido Verde, al que dejó para unirse a Petro, y también amigos en el Polo Democrático. Estos dos partidos, que en primera vuelta estuvieron oficialmente con Fajardo, podrían tener más razones para atender el llamado de Petro para la jornada electoral definitiva.

Ramírez, un espíritu gerencial

Su verdadera pasión es la política, disciplina que la ha llevado a aspirar en dos oportunidades a la Presidencia de la República (2014 y 2018) con buen desempeño, y a ocupar cargos en el Ejecutivo, en el Congreso y en la diplomacia.



Es una mujer de ideas conservadoras, que no esconde, sino que, por el contrario, se siente orgullosa de ellas.



Tal vez su carácter y rigor fueron lo que llevó al presidente Álvaro Uribe a designarla ministra de Defensa (la primera mujer en ostentar esa dignidad), donde se la recuerda por haber impulsado de manera decidida la llamada “seguridad democrática”, política bandera del mandatario.



En el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) ocupó el Ministerio de Comercio Exterior durante los cuatro años de mandato.



En 2006 se hizo elegir senadora por el partido de ‘la U’, pero esa posición no fue de su agrado. No se sintió muy bien por ser de talante ejecutivo, más que de discursos.



Durante su paso por la diplomacia fue embajadora en Francia.



Hasta hace pocos meses fue integrante del Directorio Nacional Conservador, pero renunció a ese partido cuando descubrió que no conseguiría el aval de esa colectividad para ser candidata presidencial en esta oportunidad.



En esta campaña, una de sus tareas se ha centrado en tratar de acercar el voto conservador, aunque también ha hecho trabajos con los sectores independientes.



Ha sido una gran protagonista de la campaña.

Robledo, defensora de mujeres y niños

Si algo caracteriza a la candidata vicepresidencial de Colombia Humana, Ángela María Robledo, es su decidida defensa del acuerdo de paz alcanzado con las Farc, de cuya implementación en el Congreso estuvo permanentemente pendiente.



Robledo, que podría convertirse en la primera vicepresidenta del país si Gustavo Petro llega a la Presidencia, es una psicóloga y magíster en Política Social manizaleña que nació a la vida pública como directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, durante la segunda alcaldía de Antanas Mockus.



Estuvo en la Cámara de Representantes por dos periodos: 2010-2014 y 2014-2018. A este último renunció a comienzos de marzo, cuando asumió como fórmula vicepresidencial de Petro.



Su defensa de los acuerdos de paz la llevó a tener varios enfrentamientos con el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, y con sectores del Centro Democrático durante el trámite de las normas que le dieron desarrollo al acuerdo de paz, el año pasado.



Además de la defensa del proceso de paz con las Farc, Robledo se ha caracterizado por liderar luchas en favor de la infancia y las mujeres.



De acuerdo con información de Congreso Visible, entre las normas que ha impulsado para ello está la ley para combatir la impunidad en casos de violencia sexual en el conflicto armado, entre otros.



“A Colombia vuelve el amor”, manifestó ayer tras conocer los resultados de la votación en la primera vuelta presidencial.



