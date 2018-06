¿Qué se ha dicho en redes sobre un posible debate entre Duque y Petro?

A poco más de una semana para que se escoja al nuevo Presidente de Colombia, entre los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, el país se ha unido para exigir un debate.



El escenario escogido han sido las redes sociales, esas que tanto han servido cuando la ciudanía quiere presionar por algún tema.

Petro ya había hecho un llamado a debatir antes de la segunda vuelta, tras asegurar que le parecía “un llamado a la irracionalidad” que a Duque le diera “temor asumir el debate público conmigo”.



“La ciudadanía tiene derecho a conocer a sus candidatos a la Presidencia en debate. El debate es la base de la democracia. Invito a Iván Duque a mantener los debates presidenciales”, dijo el candidato de la Colombia Humana.



Ante éstas afirmaciones, Duque respondió: “Yo estoy listo para siempre confrontar las ideas con el que sea (…) Me vieron exponer mis ideas con respeto, porque no valido mis ideas atacando a nadie ni acusando a nadie de corrupto ni de dictador”.Aunque ambos candidatos ya manifestaron, por cada lado, que están dispuestos a debatir, aún no se ha concretado algo puntual.

La petición

Atentos espectadores de lo que sucedía, los ciudadanos empezaron a movilizarse y se han expresado en redes con los ‘hash-tag’ #DebateYa, #SíAlDebate y #DuqueDiSíADebate.



Varias personalidades han tomado la bandera y también han exigido debate.



Víctor Solano (@Solano) escribió en su Twitter: “Señores @petrogustavo e @IvanDuque. Los ciudadanos queremos que haya #DebateYa. Más profundo, directo y honesto que puestas en escena cosméticas; con más argumentos que eslóganes ¿Se le miden o sus asesores les recomiendan no "desgastarse"?



Boris Miranda (@ivanbor) aseguró: “Lo que yo no entiendo es que existiendo tal cantidad de indecisos, personas que no votaron el 27 de mayo y votantes de los frentes que quedaron en el camino, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta no confronten ideas para conquistarlos. #Debateya”.

“Yo estoy listo para siempre confrontar las ideas con el que sea”. FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Jorge Restrepo (@JorgeARestrepo) señaló: “Si valoran la democracia, Iván Duque y Gustavo Petro deberían hacer por lo menos dos debates antes de la segunda vuelta”.



Gerardo Jumi Tapias (@GerardoJumi) aseveró: “Ni Duque ni Petro ganaron en primera vuelta. Los 6,5 millones de Colombianos que no votamos por ellos exigimos un #DebateYa”



Andrés Clavijo Rangel (@ClavijoAndres83) manifestó: “Señor Iván Duque, los colombianos que no votamos por usted ni por Gustavo Petro necesitamos oírlos en algunos debates para poder tomar una decisión informada de por quién votar, así que tenga criterio y póngale la cara a los colombianos que necesitamos oirlos. #DuqueDiSíADebate”.



Julián de Zubiria‏ (@juliandezubiria) comentó: “(…) Nuevamente: #DuqueDiSíADebate. Somos seres de dar y pedir argumentos. Ayude a que la gente tenga un voto informado. Con ello, fortalecemos la democracia”.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer a sus candidatos a la Presidencia en debate”. FACEBOOK

TWITTER

Antonio Navarro‏ (@navarrowolff) escribió en su cuenta: "En la primera vuelta nos saturaron de debates. En la segunda, parece que no habrá ninguno. Ahora es cuando un par de debates serían realmente importantes. #DuqueDiSíADebate".



Finalmente, medios de televisión pública hicieron una propuesta para hacer un gran debate conjunto.



Catalina Ceballos C. (@Catalizate), dijo que los canales regionales escribieron una carta a los candidatos para que hagan un debate en la TV pública, “porque debatir es símbolo de democracia #SíAlDebate”.



ELTIEMPO.COM