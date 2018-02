Claudia López, el lado fuerte de Fajardo

Algunos conocedores de la política como Antonio Navarro consideran que Claudia López, como fórmula vicepresidencial, le va a poner fuerza a la candidatura de Sergio Fajardo.

Para los candidatos presidenciales la selección de su segundo suele ser todo un rito. Un misterio. Una súper apuesta política. Por lo regular es una decisión muy personal que solo se anuncia a última hora.



Esta vez Sergio Fajardo cumplió con este rito, pero tuvo que someter su decisión a ciertas discusiones entre la gente del Polo y de la Alianza Verde, sus socios políticos.



Claudia López, graduada de la Escuela de Gobierno y Finanzas Internacionales de la universidad Externado de Colombia, podría ser un complemento necesario para Fajardo, en su lucha por la Presidencia.

López y Fajardo son diferentes. Fajardo es discreto. Talvez marcado por su formación de matemático, es riguroso. Pausado, Negado a la confrontación y a la agresión.



López es prácticamente un polo opuesto a Fajardo. Le gustan los gritos. Increpa. Acusa. Habla de todos los temas y no tiene tregua en la confrontación.



Eso sí, los dos han coincidido en una cosa: su decisión de luchar a fondo contra la corrupción pública. Esa convicción parece haberlos unido.



Fajardo y López se parecen en otra cosa: no son asociados como políticos tradicionales, lo que les ha hecho ganar capital político en los sectores de opinión, en los independientes.



Los dos tienen en su favor cierta distancia con la clase político, lo que parece ser una divisa política muy rentable por estos tiempos. No los quieren los políticos.



López fue, además, una de las principales forjadoras de la Coalición Colombia que hoy impulsa la candidatura presidencial de Fajardo.



Con apenas tres años en el Congreso como senadora, Claudia López ha ganado un espacio político en la opinión como pocos.



Algunos analistas cuestionan que Fajardo no le haya apostado a ganar más votos de los que ya tenía con la elección de su fórmula vicepresidencial, pues Claudia ya estaba ahí.



Aunque Claudia siempre fue una de las primeras opciones para la Vicepresidencia de Fajardo, el candidato examinó otras hojas de vida, como la de la exministra Paula Moreno.



A través de su cuenta en Twitter, Fajardo había advertido que ni la condición de género ni su origen social, serían un impedimento para hacer la mejor decisión política.



Claudia López no esconde su inclinación sexual. De hecho defiende a las minorías homosexuales y apoya de manera pública las aspiraciones de su compañera de vida, Angélica Lozano, candidata al Senado.



Claudia se ganó el puesto de segunda en la línea de Fajardo, entre otras razones por su incondicionalidad. Desde que Fajardo asumió la candidatura presidencial en firme ella lo ha acompañado a todos los rincones del país y se le ve en las fotografías abrazado a él, de manera recurrente.



Esta mañana, al hacer el anuncio, de que Claudia será su vicepresidenta, se le veía muy confiado.



Política