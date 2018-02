Claudia López, la que suena con más fuerza para fórmula de Fajardo

Con el anuncio mañana de la fórmula vicepresidencial del candidato de Coalición Colombia, Sergio Fajardo, se cerrará otro de los capítulos claves en la conformación de las estrategias de una de las campañas que ocupa los primeros lugares en las encuestas.

Desde la coalición de Fajardo, la cual está sostenida en los partidos Polo y Alianza Verde y en el movimiento del exalcalde de Medellín, Compromiso Ciudadano, se ha manifestado que la escogencia recaería sobre Paula Moreno, Claudia López o María Claudia Lacouture. En fuentes de la campaña de Fajardo se cree que la más opcionada será López.



Este lunes, luego de que circularon versiones en el sentido de que era la elegida, López dijo en su cuenta de Twitter: “No hemos tomado ni anunciado esa decisión. En #CoaliciónColombia nada está acordado hasta que esté acordado con todos”.



En todo caso, las señales de la campaña de Fajardo dejan claro que su fórmula vicepresidencial será una mujer, con lo cual parece apostarle a enviar un mensaje de igualdad y equidad.



Pero la hora de las definiciones no solo se vive en estas toldas. Otro de los candidatos más opcionados que aún no ha tomado esa decisión es Germán Vargas Lleras.

Mientras estoy en Yopal con #CoaliciónColombiaEnCasanare me entero que ya soy la “vicepresidenta” en twitter 😉. No hemos tomado ni anunciado esa decisión. En #CoalicionColombia nada está acordado hasta que esté acordado con todos! — Claudia López (@ClaudiaLopez) 27 de febrero de 2018

Las reflexiones de Vargas

Gente cercana al aspirante presidencial ha dicho que hay cuatro vías que se están explorando: un candidato bogotano; alguien de la Costa; una persona cercana a los Char, o un militante del Partido Conservador.



La intención de escoger fórmula vicepresidencial de Bogotá, según expertos, le ayudaría a Vargas a contrarrestar la fuerza que tiene en la capital del país uno de sus competidores: Gustavo Petro.



La posibilidad de que sea alguien de la Costa se abre, entre otras cosas, porque en la última participación de Vargas en una contienda presidencial, en 2010, escogió como su compañera de tarjetón a la exalcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera. También está la opción de seleccionar a alguien cercano a la familia Char, uno de los más grandes soportes de la candidatura de Vargas.



Y otros sectores han hablado de la posibilidad de que el aspirante busque a su candidato a ‘vice’ en las toldas del Partido Conservador.



Varios líderes de esa colectividad se han reunido con Vargas Lleras en las últimas semanas y hay sectores del Partido Conservador que ya le comenzaron a apuntar a una vicepresidencia a nombre de esa colectividad.



Esto debido a que, según parece, los ‘azules’ no llevarán un candidato propio y fuerte a la primera vuelta, por lo que el tiquete a la Vicepresidencia se ha vuelto el trofeo para cazar.



Hace una semana se especuló que la elegida por Vargas sería Noemí Sanín, de esa colectividad, pero el propio candidato desmintió esa versión.

Los plazos

El anuncio de Fajardo sobre su fórmula vicepresidencial se conocerá a poco más de una semana de que venza el plazo para la inscripción de candidatos a la presidencia que no participen en las consultas interpartidistas del 11 de marzo.



Ese domingo 11 de marzo habrá dos consultas abiertas para escoger aspirante único a la jefatura del Estado: por un lado competirán Iván Duque (Centro Democrático), Marta Lucía Ramírez (Por una Colombia Honesta y Fuerte) y Alejandro Ordóñez (La Patria de Pie).



Y por el otro lado, Gustavo Petro (Colombia Humana) y Carlos Caicedo (Fuerza Ciudadana). De estas dos consultas saldrán dos candidatos a la primera vuelta.



El exministro Juan Carlos Pinzón, quien también figura en el grupo de quienes no competirán en las votaciones de marzo, tampoco ha dado a conocer quién lo acompañará en el tarjetón de primera vuelta. Sin embargo, su intención de voto en las encuestas de opinión es bastante baja.

Tutela para que inscripción sea el 16 de marzo

El Partido Conservador presentó una acción de tutela para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría unifiquen la fecha de inscripción de candidatos a la Presidencia -tanto los que participen en las consultas abiertas y los que no- para el 16 de marzo.



El recurso, según una carta del presidente de la colectividad, Hernán Andrade, al Directorio Conservador, busca que los ‘azules’ tengan un plazo mayor para poder escoger el aspirante al cual apoyarán en la primera vuelta presidencial.



La semana pasada, los conservadores decidieron aplazar la convención nacional en la que tomarán esta decisión debido a que consideran que los tiempos para ellos son muy cortos.

