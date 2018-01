Clara López descarta consulta con Gustavo Petro y Carlos Caicedo

22 de enero 2018 , 08:15 a.m.

22 de enero 2018 , 08:15 a.m.

"Si la consulta no pudo ser el camino que nosotros esperábamos -una especie de primarias o eliminatorias-, pues tendremos que buscar otras maneras", aseguró este lunes la precandidata presidencial Clara López, tras asegurar que se descartó la consulta interpartidista con el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo.

López, candidata por la Alianza Social Independiente, lo dijo así en entrevista con La W Radio. Dijo que según la conversación que tuvo este domingo con Petro, este tampoco iría a consulta.



Sin embargo, Gustavo Petro dijo que no se retractará de su intención de participar en la consulta. "Me mantengo hasta el final en esa convocatoria", a través de Twitter.

Hemos convocado a todas las fuerzas a defender la Paz en una confluencia y consulta para unificarnos a riesgo de mi propia candidatura. Me mantengo hasta el final en esa convocatoria. No presentaré retratación de la consulta en el día de hoy. Los invito a cambiar la historia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 22 de enero de 2018

"Lo que discutimos ayer con Gustavo Petro es que pensamos que necesitamos una coalición más amplia, entonces vamos a buscar mecanismos", dijo López.



Según explicó, una de las razones por las que no irían a consulta es la negativa de Humberto de la Calle a participar en la consulta y la falta de respuesta de Sergio Fajardo, quien ya está en la Coalición Colombia, junto a la Alianza Verde y el Polo Democrático.

Buscando caminos en el diálogo vamos a tener fórmulas creativas FACEBOOK

TWITTER

Esto porque lo que buscaban era unas 'primarias' con todos los sectores que apoyaron el acuerdo de paz con las Farc y que siguen a favor de su implementación. No obstante, no descarta consultar caminos distintos a la consulta interpartidista.



Se necesita una "amplísima coalición", dijo López. "Estoy convencida de que buscando caminos en el diálogo vamos a tener fórmulas creativas. Por lo menos es una necesidad política para el país".



La ruptura en la coalición López-Petro-Caicedo, que parecía la más sólida al cierre del plazo para notificar la intención de realizar consultas interpartidistas a la Registraduría Nacional, deja en vilo las coaliciones mediante ese mecanismo.



La coalición del 'No', entre el sector conservador de Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez, el Centro Democrático y el sector también conservador de Alejandro Ordóñez, sigue en veremos.

ELTIEMPO.COM