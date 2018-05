Los cinco departamentos que no han sido visitados por los candidatos

Ninguno de los cinco candidatos a la Presidencia ha visitado Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada ni Amazonas. Incluso, en las capitales de estos departamentos algunos aspirantes no han instalado sedes de campaña. Por ejemplo, en San José del Guaviare, solo Germán Vargas, Gustavo Petro y Sergio Fajardo están repartiendo publicidad, pero sin sede oficial. El senador Álvaro Uribe estuvo compartiendo las propuestas de su candidato Iván Duque, y Humberto de la Calle no tiene presencia allí.

En Leticia solo tres candidatos tienen sedes de campaña: Iván Duque, Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Los tres apenas abrieron el pasado fin de semana.



En las pasadas elecciones legislativas, solo 108.038 ciudadanos concurrieron a las urnas en estos cinco departamentos. En una carrera tan cerrada por pasar a la segunda vuelta presidencial, ¿por qué los candidatos no apuestan por estas zonas?

Jorge Duque, habitante de Leticia, tiene una hipótesis clara: “Los votos acá cuestan mucho. Acá no se mueve a nadie si no es con plata”.



Fernando Mejía, periodista de la región, explicó que el día de las elecciones los candidatos envían combustible para “mover a la gente por el río”, mandan camisetas y cachuchas, pero nada más. Comparado con la inversión que hacen en otras zonas del país, estos costos son insignificantes, pero los beneficios no son valiosos.

Susana Muhamad, jefe de la campaña de Gustavo Petro en Vichada, Amazonas, Vaupés y Caquetá, dijo que su candidato “mandó el mensaje a la Amazonia desde Florencia”.

Son territorios lejanos, con presencia de disidencias y desmovilizados y dificultades de orden público FACEBOOK

TWITTER

Según Patricia Muñoz, politóloga de la Universidad Javeriana, esta estrategia es “normal”, porque “son territorios lejanos, con presencia de disidencias y desmovilizados y dificultades de orden público. Sus actos allá no tienen difusión masiva en medios de comunicación y los costos de viaje son muy altos. Es mucho esfuerzo para esa cantidad de votos”.



Gelni Gutiérrez, habitante de Puerto Carreño y excandidato a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde, confirmó lo mismo. “Lo que pasa es que Vichada es un departamento con muy pocos votos y eso no es atractivo. Ya estamos acostumbrados a que nadie venga. Pero así tienen sus grupos moviéndose acá, repartiendo publicidad”, dijo.



“Un candidato debería llegar a todas las regiones, pero es más que entendible que no lo hagan de manera personal. A través de medios y líderes regionales pueden cumplir el objetivo. Con un tiempo tan corto de campaña y con presupuestos limitados, es difícil. Tienen que escoger y escogen ir a donde hay mayor potencial electoral”, explicó Muñoz.



En Guaviare, Germán Vargas está haciendo campaña por medio de David Pulido, representante electo a la Cámara por Cambio Radical. En cambio, Fajardo y Petro lo hacen a través de grupos de universitarios que se organizan por sus propios medios.

En las últimas tres semanas de campaña tampoco se esperan visitas a estos cinco departamentos: los potenciales 108.038 votos no justifican los riesgos y los altos costos.



POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com