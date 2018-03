Aspirantes al Congreso y a consultas cerraron campaña

Los actos de campaña en plaza pública de los candidatos a Congreso y de los cinco que participarán este domingo en las dos consultas interpartidistas se acabaron este domingo. Esta semana, de acuerdo con la ley, solo podrán hacer reuniones en recintos cerrados.Ante esto, el fin de semana que pasó fue escenario de grandes manifestaciones de cierre, de mucho movimiento político.

Por los lados de la denominada ‘Gran consulta por Colombia’, Iván Duque, del Centro Democrático, realizó su cierre con una manifestación en la plaza de Lourdes, en Bogotá. Fue, de paso, el cierre de la campaña a Senado del expresidente Álvaro Uribe.



En su intervención, Duque dijo que esta “elección es una oportunidad para construir un país mejor”, y les hizo un llamado a sus seguidores para que no caigan en triunfalismos. “Tenemos que continuar compartiendo nuestras propuestas hasta el 11 de marzo, transmitiendo nuestro mensaje de cambio y esperanza”, dijo.



Marta Lucía Ramírez, de Por una Colombia Honesta y Fuerte, llegó hasta Floridablanca, en Santander, donde presentó su ‘Pacto por la defensa del medioambiente’. Allí aseguró que tendrá “mano de hierro para castigar a quienes están dañando” los páramos del país.



Por su parte, Alejandro Ordóñez (La patria de pie) tuvo este domingo una nutrida agenda en el sur de Bogotá. Se reunió con representantes de algunas iglesias cristianas, con quienes habló de la defensa de la familia, de seguridad, de reducción de impuestos y de fortalecer el sistema de salud.



En lo relacionado con la ‘Consulta interpartidista de la inclusión social para la paz’, Carlos Caicedo y Gustavo Petro también hicieron sus cierres de campaña. Ambos, en la Costa.



Caicedo (Fuerza Ciudadana) cerró en Santa Marta, en la playa de Los cocos, donde les dijo a sus seguidores congregados “que sí es posible hacer un cambio positivo en Colombia”.



Entre tanto su contendor, Gustavo Petro (Colombia Humana) cerró en Barranquilla, en medio de extremas medidas de seguridad.



Comenzó por decir que había logrado llenar la plaza sin traer un solo bus y sin venezolanos. En su intervención reiteró que buena parte de los problemas del país se deben a la desigualdad social, que es la que genera violencia.



En lo que tiene que ver con los cierres para Congreso, uno de los más significativos se dio en Barranquilla, donde el candidato al Senado Arturo Char (Cambio Radical) mostró la fuerza electoral que su familia tiene en el Caribe. De paso, esto fue una muestra de respaldo para el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien lo acompañó.



Ante una multitud de simpatizantes que se dieron cita en el Paseo Bolívar, Vargas Lleras se refirió a los proyectos sociales, en especial a los de vivienda, infraestructura vial y agua potable que había liderado siendo vicepresidente, y los cuales reactivará si es elegido presidente.



“Me demuestran una vez más los barranquilleros y la costa Caribe su respaldo, afecto y agradecimiento; no cabe una persona más, hoy rompimos todos los récords históricos”, dijo emocionado el candidato presidencial al ver la cantidad de asistentes.



De otro lado, los liberales no tuvieron un cierre general, sino que cada uno realizó su propio acto. De todas maneras, su candidato presidencial, Humberto de la Calle, llegó este domingo hasta Antioquia para estar con algunos. Clausuró la jornada con el candidato al Senado Luis Fernando Duque y hoy estará en Urabá.



Por los lados de la Coalición Colombia, el candidato presidencial Sergio Fajardo estuvo la semana pasada acompañando a algunos de los aspirantes al Congreso y este domingo publicó en redes un video, junto con su fórmula vicepresidencial, Claudia López, en el cual dicen que no son políticos tradicionales y por eso no hacen cierres sino una campaña persona a persona.El partido Farc cerró campaña al Congreso en Barranquilla el sábado, con sus principales candidatos, en medio de fuertes medidas de seguridad.

