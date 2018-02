‘Hay que hallar mecanismos para negociar con el Eln’: Carlos Caicedo

Ser un hombre de región y representar la renovación política son las principales cartas que esgrime el exalcalde de Santa Marta y ahora candidato presidencial Carlos Caicedo para ganar la consulta interpartidista el 11 de marzo contra Gustavo Petro y posicionarse como opción real para llegar a la Casa de Nariño.

En diálogo con EL TIEMPO habló de buscar opciones para negociar con el Eln, siempre y cuando este grupo se comprometa a cesar sus acciones armadas.



¿Qué expectativa tiene de la consulta con Gustavo Petro?



Que se dé una consulta equiparable a la otra (la de centroderecha) en número de votos, depende como se anime la participación de la gente en los últimos días, que tiene que ser con la Registraduría que hasta ahora no ha sacado publicidad de la consulta.



Usted tiene más de 20 investigaciones, ¿cómo convencer a la ciudadanía de que vote por un candidato que tiene una serie de procesos?



Los organismos de control se han convertido en instrumentos de persecución política, entiendo que Gustavo Petro también tiene varios procesos, la mayoría de los candidatos los tienen, porque los que nos hemos enfrentado al establecimiento y a la corrupción tenemos procesos.

¿Cuáles son las diferencias entre usted y Gustavo Petro?



Gustavo Petro representa una política construida desde el centro, la nuestra es construida desde las regiones y ligada a la juventud. Yo he gobernado un territorio difícil, controlado por sectores paramilitares y por mafias de la corrupción y he salido adelante.



¿Qué se debe hacer con los impuestos?



A los emprendedores hay que rebajarles los impuestos, los que crean negocio. Segundo, congelar definitivamente el IVA y empezar su revisión a ver si podemos bajarlo otra vez al 16 por ciento, porque es que eso contrajo el consumo, está claro que cuanto más aumente el impuesto al consumo, menos capacidad tiene la gente de comprar.



¿Hay que ponerles impuesto a las bebidas azucaradas?



Sí, yo sí creo que hay que disminuir el consumo de azúcar. No solo ponerle impuesto sino, como en el caso del tabaco, poner publicidad que indique lo dañino que es para la salud.



¿Qué hacer con el acuerdo con las Farc?



Hay que implementar el acuerdo de paz, hay unos puntos fundamentales que se deben cumplir.



¿Seguirá los diálogos con el Eln?



El Eln tiene que tomar la decisión de si quiere ir a fondo en el proceso de paz o si es un espacio de acumulación política de fuerza. Deben renunciar al secuestro, pero aún así si no se cumplen esos compromisos, intentaríamos buscar un mecanismo de negociación, porque yo creo que le hace bien a Colombia desactivar la guerra.

