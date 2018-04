A menos de un mes de primera vuelta, candidatos vs. encuestas

A menos de un mes de la primera vuelta presidencial, las encuestas empezaron a ser cuestionadas por algunos de los candidatos que no están contentos con las mediciones de intención de voto.

Las críticas llegaron inicialmente por los aspirantes Gustavo Petro, quien en la mayoría de esos estudios aparece segundo, y de Germán Vargas Lleras, quien está de cuarto en esos sondeos.



La molestia parece ser tan grande que el propio Vargas Lleras en un trino admitió que “por primera vez en la vida” coincidía con Gustavo Petro: “Las encuestas son un desastre y está pasando algo extraño que amerita ser investigado. Sí creo que las están manipulando y también creo que debe existir plena transparencia”.



Por supuesto que los encuestadores salieron a defender los resultados de sus estudios.

Con los cuestionamientos comenzó el miércoles Vargas Lleras, cuando su campaña publicó una página de publicidad en EL TIEMPO en la que puso en tela de juicio las encuestas y algunos encuestadores.



Luego, el jueves, el exalcalde de Bogotá, a través de su cuenta de Twitter, aseguró: “La denuncia de un empleado de encuestadora y la manipulación de los datos de las encuestas públicas y los datos que recibimos de encuestas internas de otros partidos muestran o empatamos con (Iván) Duque o ya en este momento le ganamos”.



A esto, el candidato le anexó varios pantallazos de los mensajes de un supuesto digitador de la encuestadora Invamer, según los cuales habrían cambiado los resultados.



Antes del mediodía del jueves llegó el nuevo reclamo de Vargas Lleras. Fueron al menos 10 trinos, uno tras otro.



“¿Quiénes son o han sido socios de todas las encuestadoras?”, preguntó. “De buena fuente me dicen que de una campaña le ofrecieron al doctor Carlos Ariel Sánchez, de Guarumo, ser el próximo Contralor General. ¿Es eso cierto?”, cuestionó el candidato.



En otro trino aseguró que la periodista María Jimena Duzán “le confesó” que Oswaldo Acevedo, socio de Yanhaas, “es un uribista de tiempo completo” y señaló que eran “raros” los resultados de su encuesta. Más tarde la periodista le respondió: “No me ponga en boca mía cosas que no dije”.



Finalmente, el exvicepresidente le pidió al Consejo Nacional Electoral que actúe.

Por su parte, el candidato Humberto de la Calle el viernes cuestionó los llamados pronósticos de algunos encuestadores, que son una forma de cruzar ciertas variables con hechos políticos para aproximarse a decir quiénes pasarían a la segunda vuelta.

Dijo que es “muy grave” que una firma encuestadora haga pronósticos “con metodologías totalmente desconocidas. Para él, eso es como darle rigor científico al pulpo Paul en el pasado mundial de fútbol. “Francamente yo creo que eso sí hay que controlarlo”, señaló.



Si bien los encuestadores salieron de inmediato a defender su trabajo, algunos hechos puntuales también pueden dejar en evidencia que puede haber un margen de duda.



Para nadie es un secreto que en la pasada campaña electoral estadounidense, prácticamente todas las encuestas daban ganadora a Hillary Clinton, por encima de Donald Trump.



Y viendo el caso colombiano también fue evidente el descache de las encuestadoras con los resultados del plebiscito votado en octubre de 2016. Casi todas aseguraban que el ‘Sí’ ganaría de manera abultada, algo que no pasó.

Los encuestadores

Carlos Ariel Sánchez, de Guarumo, dijo que la polémica que están armando algunos candidatos tiene como objetivo desviar los temas centrales del debate. Para él, lo que se busca es dejar por un momento los temas de fondo y hablar de las encuestas, algo que no causa impacto pero sí ha tenido a las personas hablando del tema.



“Yo tengo una oficina de abogado, pero ni siquiera llevo casos electorales de algún partido, no tengo contratos con ningún partido y no me han ofrecido la Contraloría, porque no me interesa”, dijo Sánchez.



Martín Orozco, gerente de Invamer, aseguró que no se va a referir a los cuestionamientos de los candidatos. Dijo que su compañía hace estudios “con total seriedad”, que se realizan encuestas personales y con tarjetón en mano.

“Lo que muestra nuestra última medición es que Iván Duque y Gustavo Petro siguen adelante. Eso es lo que revelan nuestros resultados”, dijo Orozco, quien aclaró que en las encuestas presidenciales de los años anteriores las votaciones han coincidido con los resultados de sus estudios dentro de los márgenes de error.



Sobre la cadena que estuvo circulando por WhatsApp, la publicada por Petro, dijo que es algo totalmente falso, pues las cifras que se muestran suman 100 por ciento, pero no tienen en cuenta el voto en blanco y, además, la recolección de sus datos está sistematiza, por lo que no emplean digitadores y hacen siempre 1.200 encuestas, cuando la cadena habla de 400 y 200.



Por su parte, César Caballero, director de Cifras y Conceptos, señaló que “se equivocan” los aspirantes a la Presidencia que están cuestionando las encuestas, pues “están buscando el ahogado río arriba”.



“Los candidatos se equivocan, porque las encuestas son una medición, no son una definición”, señaló Caballero.



Sobre la petición para que el Consejo Nacional Electoral investigue a las encuestadores, Caballero señaló que en efecto la regulación se puede mejorar y que las empresas que hacen este tipo de estudios están abiertas al escrutinio, “pero eso no cambia los datos”.



En el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguraron que si bien están pendientes del tema de las encuestas, por las denuncias de Petro y Vargas, hasta el momento no se ha abierto ninguna investigación.



Eso sí, EL TIEMPO supo que ante el CNE ya están citados Caballero y Sánchez para responder por algunos de los estudios que han hecho sus respectivas firmas.



