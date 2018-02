Candidatos presidenciales responden a carta de Santos a su sucesor

El presidente Juan Manuel Santos sorprendió este jueves con una carta dirigida a los candidatos presidenciales, en la que resalta algunos de los avances logrados por su gobierno y los retos por venir para que sean considerados y discutidos durante la campaña. La misiva no tardó en generar debate entre los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño.

El jefe de Estado dejó claro en su comunicación que no va a “interferir para nada” en la labor de su sucesor.



“Yo ya tuve el inmenso privilegio de gobernar durante ocho años. Ahora es su turno. Si me necesita, ahí estaré. Le deseo los mayores éxitos”, señaló el mandatario.

Santos reflexionó en su carta sobre el papel de ser presidente en Colombia, en medio del agitado ambiente político. Para el jefe de Estado, “ser presidente en el mundo de hoy es cada vez más difícil”, debido a “la polarización y el triunfo de las emociones sobre los argumentos”.



Entre los candidatos fueron más las voces críticas a la misiva, sobre todo de aquellos que pertenecen a los sectores que le han hecho oposición al Gobierno. EL TIEMPO se intentó comunicar con Gustavo Petro, pero por razones de agenda no fue posible conocer su opinión.

Iván Duque

“Al Presidente se le olvidó contarle al país que dejó a las Farc posicionadas como los grandes beneficiarios de su Gobierno, porque no repararon a las víctimas, no dijeron toda la verdad, no pagaron un solo día de cárcel los cabecillas, que además son responsables de crímenes de lesa humanidad o están siendo elegibles”.

Humberto de la Calle

“Lo que tenemos que hacer los colombianos es reflexionar en vez de estarnos insultando. Me parece correcto que no interfiera en la labor del sucesor, el Presidente no solo no debe interferir en el trabajo del próximo Presidente, sino que esperamos que haya garantías para todos”.

Piedad Córdoba

“No hay ningún país en paz, ha habido incumplimiento de los acuerdos, fue incapaz de hacer una pedagogía que le dijera al país lo importante de los acuerdos, y prueba de ello es lo que está pasando con el Eln. Él (Santos) ha contribuido mucho a la polarización y yo diría que parece que está más de acuerdo con los del ‘No’ que con los del ‘Sí’ ”.

Marta Lucía Ramírez

“Juan Manuel Santos no deja un legado del cual pueda sentirse orgulloso. Cualquier recomendación suya será recibida con beneficio de inventario. Ninguna recomendación suya va a tener alguna importancia para el próximo gobierno. Nuestro gobierno va a tener que llegar a poner la casa en orden”.

Alejandro Ordóñez

“El riesgo no es que el presidente Juan Manuel Santos interfiera en el próximo gobierno, el problema es que falta mucho para que se vaya. En estos meses puede hacer más daño, entregar más a los terroristas, ayudar a que Petro, Fajardo o De la Calle consoliden su modelo de izquierda e impunidad”.

Juan Carlos Pinzón

“Esta elección se trata de cómo vamos a resolver los problemas que tiene el país, de cómo vamos a avanzar. Así que aprecio el análisis, pero el país no puede seguir en una discusión sobre el pasado, sobre lo que ya no es, sino tenemos que enfocarnos en cómo darles soluciones a los colombianos hacia adelante”.

Germán Vargas

“Faltan siete meses y todavía hay muchos problemas que requieren la atención del Gobierno Nacional”.

Sergio Fajardo

“Me parece legítimo que (el Presidente) le diga a quien lo va a reemplazar la forma como ve el país. Es normal, natural”.

Carlos Caicedo

“El país que nos deja Santos necesita fortalecer sus condiciones para darle continuidad a la paz”.



