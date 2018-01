¿Cómo sería la primera vuelta presidencial en el país?

Faltan cuatro meses para la primera vuelta presidencial, y aunque la alineación para esa contienda no está aún definida, es poco lo que falta y con lo que hay se puede comenzar a vislumbrar ese momento.



El domingo 27 de mayo se enfrentarán el candidato uribista (probablemente Iván Duque, en atención al apoyo que tiene de la fuerza parlamentaria); Germán Vargas, inscrito con el apoyo de más de 5 millones de firmas, y Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia. Ellos, con toda seguridad, irán a primera vuelta.

Como ya Sergio Fajardo dijo categóricamente que no hará coalición con el Partido Liberal ni con nadie que no sea el Polo y Alianza Verde (la llamada Coalición Colombia), lo más seguro es que, como lo dijo en su columna escrita para este diario el pasado domingo, Humberto de la Calle vaya solo a primera vuelta presidencial.



"En las actuales circunstancias, y mientras ellas persistan, el Partido Liberal no irá a una consulta en marzo. Buscaremos ganar con las ideas que he expuesto", escribió De la Calle el pasado domingo, por lo que su presencia en solitario en primera vuelta es casi segura.



Es también casi seguro que, ante la negativa de De la Calle y de Fajardo de entrar a una coalición de izquierda, Clara López se irá por su cuenta en nombre de la ASI y otros sectores sociales a la primera votación para elegir al próximo Presidente.



Y consecuente con este escenario, ante la ausencia de socios sólidos, Gustavo Petro no tendría otra alternativa que presentarse en solitario a las urnas en primera vuelta.



Falta ver si Alejandro Ordóñez logra cupo para la consulta interpartidista con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez o si también iría sin aliados a la votación de mayo.

Ordóñez le dijo a EL TIEMPO que si no le reconocen el espacio que le corresponde en la coalición uribista-conservadora, liderará una candidatura presidencial con sectores conservadores y cristianos en defensa de la familia.



Vargas Lleras tampoco será candidato de coalición. Su apoyo está representado en 5.5 millones de firmas de ciudadanos que presentó ante la Registraduría para respaldar su aspiración presidencial.



Aunque Vargas Lleras no ha expresado interés en buscar partidos aliados, sí va a contar con el apoyo de sectores políticos muy significativos. Hay sectores parlamentarios del Partido Conservador y de ‘la U’ que ya han hecho públicos sus afectos con Vargas. Se sabe que algunos liberales también preparan pista de aterrizaje en su campaña.



Rodrigo Londoño, candidato de Farc, no tiene otro camino que probar suerte en solitario en las urnas en primera vuelta. Ningún partido político ha admitido la posibilidad de hacer alianza con su organización que ha dejado las armas para iniciar su vida política.



Ni los partidos que respaldan el acuerdo de paz, ni sectores de izquierda, quieren ir en un mismo tiquete con la Farc a las urnas.



Piedad Córdoba, a quien muchos sectores vinculan de manera cercana con las Farc, ha hecho todo lo posible para que no se le asocie electoralmente con esta organización. Cuando la Farc anunció la candidatura presidencial de Londoño (su jefe), Piedad reclamó que “ahora sí dejen de decir que es la candidata de las Farc”.

Asuntos por definir

Lo que hace creer que De la Calle irá solo es que Fajardo ya dijo que no hará alianza con el liberalismo. Lo dijo públicamente el día que anunció la Coalición Colombia y se lo dijo a EL TIEMPO.



Fajardo y sus aliados (Claudia López y Jorge Enrique Robledo) creen que si quieren triunfar en las urnas con su discurso “anticorrupción”, que es su principal bandera de campaña, meterse con los liberales enviaría un mensaje contradictorio.



De hecho todos ellos (Fajardo, López y Robledo) creen en De la Calle, pero no en el liberalismo, partido al que ven comprometido con muchos actos de corrupción.

Y aunque Clara López y Gustavo Petro se pusieron de acuerdo para apoyar las “listas de la decencia” al Congreso, EL TIEMPO supo que hay razones por las que no harían alianza para las presidenciales.



Si De la Calle, Clara López, Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Rodrigo Londoño van cada uno por su lado a primera vuelta el papel de la izquierda será crítico.



Aunque estos sectores fueron unidos a la elección de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta de 2014 (y la resolvieron), y luego defendieron el acuerdo en las urnas en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, ahora muestran una total dispersión.



Esta dispersión de la izquierda en primera vuelta podría favorecer a los sectores de centro derecha (la coalición de Vargas con los conservadores y a Vargas Lleras), pero también a la Coalición Colombia de Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo.



Hay otro grupo de aspirantes a la Presidencia de los que no se tiene mayor expectativa frente a coaliciones. Igual podrían ir a primera vuelta solos o terminar aliados con otros sectores. Ellos son: Juan Carlos Pinzón (Ante todo Colombia), el general (r.) Luis Mendieta (Patria Nueva), Frank Pearl (Creemos), Carlos Caicedo (Fuerza Ciudadana) y Jairo Clopatofsky (Promover Colombia).



Así están las cosas hoy, pero el tablero se moverá en los cuatro meses que quedan. Sobre todo después de las elecciones legislativas, el próximo 11 de marzo, que definitivamente impactarán la contienda presidencial.



