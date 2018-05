Candidatos presidenciales, tras el voto de los ‘millennials’

Aspirantes a la Casa de Nariño exponen sus propuestas para tratar de convencer a esta generación de jóvenes, en su mayoría menores de 36 años, y que se destacan porque generalmente mantienen una personalidad un poco descontenta. Son lo que se puede denominar una generación digital hiperconectada.

Respondieron ¿Cómo convencería a un ‘millennial’ de que vote por usted?

Iván Duque, Centro Democrático

Yo represento una generación donde está el 73 por ciento de los colombianos que somos menores de 45 años; una generación que está cansada de la vieja política, que no quiere mirar ni a la izquierda ni a la derecha, sino hacia adelante; que quiere que en el país impere la legalidad, que haya una verdadera cultura de emprendimiento y que la equidad se construya sobre la base de generar empleos formales. Soy de esa generación que no quiere seguir atada al pasado; queremos pensar hacia el futuro, queremos modernidad y soñar con un futuro distinto.

Germán Vargas, Mejor Vargas Lleras

Los millennials quieren mejor educación, más y mejores oportunidades de empleo, no quieren ser empleados, quieren ser sus propios jefes, emprender, manejar su propio tiempo. Eso es lo que yo les voy a ofrecer, mayor facilidad para crear empresas, trabajar para brindarles mejores empleos. Vamos a facilitarles el acceso a la educación superior, a especializaciones y maestrías a través del Icetex, que será un aliado estratégico con condiciones favorables. Los millennials están cansados de los políticos que no cumplen y yo he demostrado que cumplo con lo que digo.

Sergio Fajardo, Coalición Colombia

Lo primero es entender que tenemos que participar en política para cambiar la sociedad, y eso empieza votando por alguien que llegará a la presidencia sin comprar un voto, y sin deberle un puesto ni un contrato a nadie. Esto nos permitirá luchar contra la corrupción que les roba las oportunidades a nuestros jóvenes, para apostarle a la educación como proyecto de país. Además de la educación, nuestra prioridad es el cuidado y la protección del medioambiente, la protección de los derechos de las minorías, potenciar el rol de la mujer en la sociedad y una agenda social progresista.​

Gustavo Petro, Colombia Humana

Le ofrezco a cada joven del país opciones para que pueda decidir libremente sobre su futuro.

Por eso el acceso a la educación superior pública, de calidad y gratuita será una prioridad en mi gobierno, así como también avanzar a una economía basada en el saber, la ciencia y la tecnología.

Es por eso que mi gobierno va a luchar para que la juventud no sea ni estigmatizada ni reprimida y para que sus causas como el ambientalismo, el animalismo o el hip-hop tengan un lugar preponderante en la construcción de un país en paz.

Humberto de la Calle, Partido Liberal

Muchos dicen que los millennials no votarán por mí porque soy el candidato más viejo, pero la juventud está en el cerebro y en el espíritu. Soy el candidato con las ideas más progresistas: sueño con construir un país más incluyente, en paz y lleno de oportunidades. Me siento más joven y mejor sintonizado con las realidades y preocupaciones del país que los candidatos más jóvenes. Además, tengo mucha más experiencia, sobre todo en temas críticos para el país, como mi participación en la constituyente que dio paso a la Constitución del 91 y las negociaciones de paz.

POLÍTICA