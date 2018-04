Candidatos presidenciales dicen que no aumentarán edad de jubilación

¿Usted subiría la edad para pensionarse?

En los próximos cuatro años no vamos a aumentar la edad de jubilación, ahí no está el problema pensional. Lo que necesitamos es una reforma seria que debe ir de la mano de una gran agenda de promoción de empleo formal. Necesitamos formalizar, para que más personas contribuyan al sistema pensional. Es urgente acabar con las distorsiones que existen por las competencias entre el sistema de prima media y el de ahorro individual, hay que buscar una mejor asignación de los subsidios en el régimen de prima media, que hoy se concentran en las personas de mayor ingreso.

No vamos a incrementar la edad de jubilación. Vamos a promover una reforma que tendrá tres objetivos: primero, lograr que cada vez más colombianos se formalicen, coticen y ahorren para su vejez; segundo, eliminar la competencia entre Colpensiones y los fondos privados que terminan subsidiando a los más ricos, con la creación de un pilar básico en Colpensiones que garantice una pensión y la posibilidad de ahorrar en los fondos privados para mayores niveles de ingreso; y tercero, ampliar la atención de adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad, con más personas, y un ingreso fijo más alto en el programa Colombia Mayor.

No, no subiré la edad de pensión. Mi programa de gobierno propone una reforma al sistema de protección para la vejez de manera integral. Colombia tiene unas tasas de contribución relativamente bajas para los beneficios que se otorgan, edades de jubilación para hombres y mujeres más bajas de lo que se ve en otros países y una de las tasas de reemplazo más altas de la región y del mundo. Los objetivos principales de la reforma son: aumentar la cobertura, mejorar la equidad del sistema y asegurar su sostenibilidad financiera. Dentro las propuestas que hacemos hay ajustes al sistema pensional que son necesarios y que no dan espera.

No es necesario subir la edad para pensionarse. A pesar de los grandes problemas en términos de sostenibilidad financiera, el principal reto que tiene la política social para la tercera edad en Colombia es la bajísima cobertura: tres de cada cuatro adultos mayores de 65 están por fuera del sistema pensional.



Esto pone de manifiesto que la reforma al sistema pensional tiene que ser profunda; un mero acto de carpintería como elevar la edad de jubilación no va a solucionar el problema central del sistema pensional que radica en las bajísimas tasas de cobertura.

No, propongo un modelo pensional cuyos principios son la inclusión universal, la equidad y la solidaridad. Mi meta es garantizar el derecho universal a la pensión básica de vejez para que los que hoy ingresan al mercado de trabajo puedan tener, cuando menos, una pensión de salario mínimo. Propongo un sistema de dos pilares complementarios: la solidaridad, para defender de la pobreza a los que hayan alcanzado la edad de retiro fijada, y el ahorro individual, para preservar el ingreso de las personas, de acuerdo con su capacidad y esfuerzo.

Para nada, no subiría la edad de pensión si llego a la presidencia de la República.

O si no cuando me llegue a mí la pensión ya estaré muerta.



Por el contrario, lo que hay que hacer en esta materia en el país es que cada vez más colombianos se formalicen laboralmente para que coticen a pensión.



No se pueden seguir generando huecos tan grandes en el sistema pensional en Colombia, más bien lo que sí debe hacerse es que cada vez sean más los ciudadanos que puedan tener el ahorro para su jubilación.

No se justifica incrementar más tiempo la edad de pensión en el país, cuando la mayoría de los colombianos ha trabajado toda su vida para recibirla.



Pero lo que sí haría, si llegó a la presidencia de la República, es agilizar la tramitología.



Estos trámites han llevado a que las muchas personas de la tercera edad que hay en el país hagan filas interminables, realicen papeleos innecesarios en muchos de los casos. Muchas personas enfermas diariamente hacen colas y realizan el proceso para obtener una respuesta positiva a su pensión.

