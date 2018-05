Qué opinan los candidatos sobre la adopción gay

Los candidatos presidenciales respondieron a uno de los temas que han generado polémica en los últimos años en el país, como es el de la adopción de niños por parte de las parejas del mismo sexo.

Después de años de polémicas y de pequeños avances, finalmente la Corte Constitucional en 2016 autorizó la adopción gay sin cortapisas. Su argumento de fondo no fueron los derechos de los homosexuales, sino el de los menores de edad a tener una familia.



Sobre este asunto hay que dejar en claro que hay opiniones divididas entre los candidatos. Mientras unos de manera abierta respaldan esta posibilidad, otros señalan su desacuerdo con ella.



En ese orden de ideas se destaca que los aspirantes Germán Vargas Lleras e Iván Duque no respaldan esta posibilidad, mientras que Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro son abiertamente defensores de que las parejas del mismo sexo puedan acceder a la adopción de niños.

¿Cuál es su posición sobre adopción por parejas LGBTI?

Germán Vargas Lleras, Mejor Vargas Lleras

​Estoy de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero no con la adopción.



Los derechos de las parejas homosexuales ya están reglamentados por la Corte Constitucional, hoy se debate en Colombia si estas podrán adoptar hijos, yo creo que eso es inconveniente.



Las parejas del mismo sexo ya cuentan con todas las garantías y los derechos que les ha dado la Constitución y la ley en cuanto al matrimonio y en cuanto a la seguridad social y el patrimomio. Pero, insisto, una cosa es el matrimonio y otra es que puedan adoptar.



Iván Duque, Centro Democrático

​En lo personal no estoy de acuerdo. La adopción debe buscar y privilegiar el interés de los niños y niñas, no es una cuestión de adultos que quieran convertir la adopción en un hecho político o de igualdad. Respeto las diferencias, pero creo que los niños y niñas deben crecer en familias que les den amor y oportunidades. Los niños en adopción merecen la mejor familia posible, no la que las parejas quieran crear. Los derechos y garantías de las parejas del mismo sexo son equivalentes a los del vínculo marital, no hay que modificar las definiciones maritales en el Código Civil.

Sergio Fajardo, Coalición Colombia

Creo que las personas, independientemente de su inclinación sexual, pueden adoptar y darles un hogar digno y lleno de oportunidades a niños y niñas que carecen de ellas; esto, siempre y cuando tengan las capacidades, los medios y la responsabilidad para asumir su crianza.



Creo que las familias, para serlo, no solo tienen que estar conformadas por un hombre y una mujer.



Además, yo soy de los que creen firmemente en la igualdad real entre géneros. Ninguna persona es menos ni más que otra.



Humberto de la Calle, Partido Liberal

Las parejas del mismo sexo deben tener exactamente los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Restringir la noción de familia a parejas conformadas por un hombre y una mujer sería atentar contra este principio básico de igualdad. No volvamos al pasado.



El eje central de una democracia consiste en la igualdad de derechos dentro de la diferencia. Allí radica su riqueza, y por eso es un sistema fuerte. Eliminar el derecho a la adopción por parejas del mismo sexo es atentar contra este eje fundamental. El mensaje que se estaría enviando es que la diferencia se castiga. Esto es inaceptable.



Gustavo Petro, Colombia Humana

Una sentencia de la Corte Constitucional de 2015 estableció que las parejas del mismo sexo tienen derecho a aplicar en condiciones de igualdad al proceso de adopción. La Ley 12 del 91 que adopta la Convención de Derechos del Niño afirma que en términos de adopción no se debe tener en cuenta el sexo de los padres. La Corte definió que el bienestar de los niños y las niñas debe primar sobre el tipo de familia que los adopta. Respetando las decisiones de la Corte, hay que garantizar que esa sentencia se cumpla sin obstáculos de las autoridades administrativas.

