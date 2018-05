Candidatos bajaron el telón de campaña en la plaza pública

Este domingo, en el último día en el que estuvieron permitidos los actos públicos de esta campaña, los candidatos a la Presidencia hicieron un cierre con grandes movilizaciones. A ocho días de la primera vuelta, cada uno bajó el telón en las plazas públicas con su gente más cercana y pronosticando su victoria.

Sergio Fajardo, aspirante presidencial de la Coalición Colombia; Humberto de la Calle, del Partido Liberal; Germán Vargas, del movimiento Mejor Vargas Lleras, e Iván Duque, del Centro Democrático, lo hicieron en Bogotá, mientras que el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, lo hizo desde Barranquilla.



Los cierres visiblemente más concurridos fueron los de Vargas, que lo hizo en la plaza de Bolívar, y de Duque, que tuvo como escenario el parque El Tunal, en el sur de la capital.



En la tarde, Vargas, luego de agradecer a los partidos que lo respaldan, aprovechó su último evento público para responder los cuestionamientos de Gustavo Petro sobre un eventual fraude electoral que, a su juicio, “se está cocinando ” (ver recuadro).



“Le digo al doctor Petro que no se anticipe a su derrota este 27 de mayo, que respete las instituciones”, afirmó Vargas. En su intervención también se solidarizó con el pueblo venezolano, que, en sus palabras, “continúa padeciendo el régimen de Maduro después de las elecciones de este domingo”. Su fórmula vicepresidencial, Juan Carlos Pinzón, y su esposa, Luz María Zapata, estuvieron acompañándolo en tarima.



También en la tarde, en su último evento público, Duque señaló que ese acto no era el final de la campaña, sino “la continuación de una carrera, de un trabajo y de una lucha”.



“Hoy lo que queremos es un Gobierno que recupere el diálogo con los ciudadanos, que recupere la confianza, que recorra el territorio”, enfatizó y, al igual que Vargas, criticó las elecciones en Venezuela.



En ese evento llamó la atención la gran asistencia de seguidores de Mira, partido que agrupa a sectores cristianos y que adhirió a su candidatura. El candidato estuvo acompañado por el presidente de esa colectividad, Carlos Alberto Baena; su esposa, María Juliana Ruiz, y de su ‘vice’, Marta Lucía Ramírez.



El cierre de Petro estuvo marcado por sus críticas en contra de la Registraduría pues, según él, su software presenta anomalías y no ha sido auditado. Su cierre de campaña en plaza pública lo hizo en la cancha de Cevillar, acompañado en tarima de su esposa, Verónica Alcocer, y el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, entre otros.



“Durante esta campaña llenamos más de 80 plazas, un millón de hombres y mujeres libres nos han escuchado, no se le pagó a nadie para que nos escuchara”, dijo Petro.



El último acto de Fajardo fue a su estilo, en las calles. En la mañana, inició una caminata desde el parque Alcázares, por la avenida La Esperanza, en el occidente de Bogotá, hasta el parque interactivo de ciencia Maloka.



“Todo este recorrido es para abrir las puertas de las oportunidades en Colombia, vamos a construir, no a destruir, por eso somos la fuerza de la esperanza”, dijo.



Acompañado de su ‘vice’, Claudia López; el senador electo Antanas Mockus y el senador Jorge Robledo y con megáfono en mano, Fajardo insistió: “Vamos subiendo muy bien. En este último kilómetro ganamos la etapa”.



También en la mañana, De la Calle cerró su campaña, desde el parque de Los Periodistas, en el centro de la ciudad. Mientras sus seguidores agitaban banderas rojas bajo un cielo que amenazaba lluvia, el aspirante se mostró confiado en que dará sorpresas: “Para ganar basta ser coherente. Somos millones y lo vamos a demostrar en las urnas contra todo tipo de augurio”.



Junto a él en tarima estuvieron el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal; su fórmula vicepresidencial, Clara López; su esposa, Rosalba Restrepo, y el exministro Juan Fernando Cristo.



Tras el cierre de las actividades públicas de campaña, los candidatos aún tienen varios debates, como el de esta casa editorial, que será moderado por Roberto Pombo, director de EL TIEMPO.



Los colombianos no verán más resultados de encuestas y desde este lunes comenzarán las votaciones en el exterior.

Registrador desmiente denuncias de Petro sobre ‘software fraudulento’

Ante la denuncia del domingo del candidato Gustavo Petro, en la que cuestionó la ausencia de expertos de la Unión Europea para que examinen el sistema informático electoral de la Registraduría, esa entidad señaló que una misión de expertos europeos se encuentra trabajando en el país desde comienzos de mayo y ha participado en pruebas técnicas del software, que a juicio de Petro es “fraudulento”.



El registrador, Juan Carlos Galindo, descalificó esa afirmación y agregó que en los simulacros han participado delegados del aspirante presidencial de Colombia Humana.



