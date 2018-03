Candidatos, a la caza de 1,3 millones de ‘primivotantes’

Para las elecciones presidenciales de mayo próximo, 1’300.000 ‘primivotantes’ están habilitados para acudir a las urnas. Estos jóvenes que por primera vez podrán votar en las presidenciales, junto con los menores de 30 años, quienes en su mayoría no pertenecen a un partido político y se mueven por el voto de opinión, se podrían convertir en un importante botín para quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

Por eso, los candidatos y la propia Registraduría le apuestan en estas elecciones a convocar a los jóvenes. El organismo electoral, en las pasadas elecciones legislativas, entregó un diploma a los llamados ‘primivotantes’ que acudieron a las urnas.



Este grupo poblacional que, según los expertos, poco obedece a estructuras clientelistas, se ubica en su mayoría entre los llamados indecisos, un caudal electoral que no resulta despreciable sobre todo en unas lecciones tan reñidas como estas.



Pero históricamente los jóvenes poco se acercan a ejercer su derecho al voto, son los colombianos mayores de 40 años quienes más lo hacen.



Armando Silva, filósofo y semiólogo, aseguró que “si los políticos son mudos para los jóvenes, ellos son sordos para los políticos, los consideran anacrónicos y de otro mundo”.



Vicente Torrijos, analista político, manifestó que este sector de la población no participa en las elecciones porque a pesar de haber cumplido la mayoría de edad, en términos jurídicos, los jóvenes no cuentan con la madurez política suficiente.



Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, estima que solo el 5 por ciento de ese millón de nuevos votantes acudirá a las urnas este 27 de mayo. Esto debido a que “los jóvenes opinan en redes sociales pero su respaldo no se traduce necesariamente en votos”.



Si bien no existen mayores expectativas de que haya una participación masiva de los jóvenes, el candidato que logre cautivar el respaldo de esos nuevos votantes, podría inclinar la balanza a su favor y cambiar significativamente el panorama electoral.



Por eso, algunos candidatos presidenciales se la están jugando por estos votos. Uno de los más activos en este sentido ha sido Humberto de la Calle, quien ha hecho buena parte de su campaña en universidades y hace poco posicionó la tendencia #UnaPolaConDelaCalle, que fue asociada con un público juvenil.



Sergio Fajardo, por su parte, en el 2014 fue fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus, precursor de la ‘ola verde’, un movimiento que generó grandes expectativas por el furor que causó en los jóvenes pero que no logró la votación esperada.



Iván Duque, con 41 años, es el aspirante más ‘pollo’ a la Casa de Nariño y en cada discurso no escatima esfuerzos en darse a conocer como una opción renovadora.



Otro de los que se la juega por los jóvenes es el exalcalde Gustavo Petro, no por nada su discurso está centrado en el antiestablecimiento y en temas de interés para las nuevas generaciones, como la protección del medioambiente y la defensa de las libertades sociales.



Por los lados de Germán Vargas Lleras es bien conocido que su hija, Clemencia Vargas, ha sido fiel acompañante del candidato en su correría por el país. El exvicepresidente se comprometió hace poco a darles participación a los jóvenes en su gobierno en caso de que llegara a ser presidente, e incluso tiene entre sus políticas un apartado exclusivo de estrategias en pro de la juventud.



El político que busque la participación de los jóvenes en un proceso electoral debe hacer un gran esfuerzo para conectar con este público, tradicionalmente apático. Finalmente, el gran reto es lograr tal nivel de motivación que pasen del ‘like’ a las urnas.

