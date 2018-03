Candidatos comienzan a tejer alianzas políticas para la primera vuelta

Superadas las votaciones de Congreso y las consultas interpartidistas, los colombianos se preparan para ver en las próximas semanas a los candidatos a la presidencia buscando los apoyos políticos necesarios para llegar fortalecidos a la primera vuelta presidencial, en mayo.

A partir de este martes arrancan 76 días en los cuales los ocho aspirantes a la jefatura del Estado les meterán el acelerador a sus campañas con el fin de alcanzar la mayor cantidad posible de votos e imponerse en la carrera presidencial.



Las consultas interpartidistas y las votaciones al Congreso, el pasado domingo, fueron una primera muestra de cómo están las fuerzas políticas del país, las cuales serán decisivas en la elección del próximo presidente de los colombianos.



La consulta de centroderecha, liderada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, obtuvo la nada despreciable cifra de 6’130.300 votos, contabilizado el 99,76 por ciento de la votación.



Según datos de la Registraduría, el total de sufragios por el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, quien se impuso en esta consulta, fue de 4’038.101. Mientras tanto, su candidata vicepresidencial, Marta Lucía Ramírez, se quedó con 1’537.790, y Alejandro Ordóñez con 384.721. El resto de tarjetones en esa consulta se repartió entre votos nulos y no marcados.

La apuesta de Duque

La abultada votación de Duque estuvo acompañada por los apoyos alcanzados por el Centro Democrático al Senado, los cuales, con el 98,97 por ciento de la votación contabilizada, llegaban a 2’513.320.



Para expertos, esta votación puso al uribismo como uno de los ganadores de la jornada y a Duque, el candidato presidencial de la centroderecha, con una fuerte opción de alzarse con la presidencia.



Su crecimiento dependerá, entre otras cosas, de si logra aumentar su caudal de votación en las próximas semanas y sumar apoyos políticos para la primera vuelta, que se realizará el próximo 27 de mayo.

Partidos sin candidatos

Dentro de las votaciones que se consiguieron el pasado domingo y que todavía no tienen un destinatario fijo están las de dos partidos que podrían inclinar la balanza presidencial: el Partido Conservador y ‘la U’.



Los resultados del domingo dejaron a los ‘azules’ con una buena cantidad de sufragios con los cuales podrían salir a cerrar acuerdos políticos.



De acuerdo con cifras de la Registraduría, alcanzaron 1’927.320 votos al Senado, una cifra similar a la que tuvieron en las elecciones a la misma corporación en 2014.

Y por los lados de ‘la U’, pese a que algunos le diagnosticaron la muerte electoral en los comicios del pasado domingo, el partido llegó a 1’853.054 votos, 415.857 menos que en la jornada de hace cuatro años.



Sumados, entre los conservadores y ‘la U’ al Senado tuvieron 3’780.374 votos, los cuales volvieron a estas dos colectividades en las más apetecidas por varios candidatos a la presidencia. Ni el Partido Conservador ni ‘la U’ tienen todavía definido a quién apoyarán en la contienda presidencial.



El senador conservador Efraín Cepeda, quien obtuvo la segunda votación más alta de los ‘azules’ (117.059 votos), afirmó que la colectividad no ha tomado ninguna decisión sobre el apoyo presidencial y que esta semana la bancada y las directivas del partido comenzarán a analizar el tema.



Roy Barreras, senador por ‘la U’ y quien alcanzó la mayor votación de esa colectividad el pasado domingo (110.358 votos), afirmó que dentro de su partido “hay tres opciones: algunos tendrán afinidades con Iván Duque, seguramente otros con Germán Vargas y yo he propuesto una tercería que he llamado Sergio de la Calle”.



Esta última vía a la que se refiere el congresista sería una unión entre los candidatos presidenciales Sergio Fajardo (Coalición Colombia) y Humberto de la Calle (Partido Liberal).

Sin embargo, Barreras aseguró que en ‘la U’ “no se ha tomado una decisión definitiva sobre el apoyo presidencial” y que “no hay afán” para hacerlo.



“Sacamos casi dos millones de votos y cualquier partido con esa cantidad de sufragios puede decidir quién será el presidente”, resaltó.



Además de Duque, como lo afirmó Roy Barreras, el otro candidato que podría capitalizar las votaciones conservadoras y de ‘la U’ sería Germán Vargas Lleras.



Cambio Radical, el partido del que Vargas es jefe natural, aumentó su presencia en el Senado y pasó de 1’006.260 votos en 2014 a 2’155.487 en las votaciones del domingo.



El exvicepresidente ha mantenido contactos tanto con los conservadores como con sectores de ‘la U’ y parte de los 3,7 millones de votos que alcanzaron estas colectividades al Senado le vendrían bien para aumentar sus posibilidades de conquistar el poder.



De todas maneras, Vargas tiene plazo hasta el próximo viernes para, eventualmente, modificar su fórmula vicepresidencial y lograr un acuerdo con algún partido que le permita sumar votos de cara las presidenciales.

La votación de Petro

El otro candidato presidencial que se midió el domingo fue el de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien, con el 99,77 por ciento de la votación contabilizada, alcanzaba 2’849.331 votos.



La votación de Petro el pasado domingo fue la más alta que haya conseguido un candidato de la izquierda en Colombia. Incluso, superó a la que alcanzó Carlos Gaviria Díaz a nombre del Polo en 2006, cuando obtuvo 2’613.157 votos.



Pocas horas después de conocerse los resultados de la consulta interpartidista del domingo, Petro les solicitó a dos de sus rivales –Sergio Fajardo y Humberto de la Calle– que construyeran con él “un programa común”, el cual “la sociedad colombiana anhela y aspira a que se realice”.



El motivo que Petro dio para hacer esta solicitud es que lo que está en juego en estas elecciones presidenciales es la propuesta de algunos sectores de “hacer trizas el proceso de paz” y “que se rompa completamente la esperanza de que este país abandone definitivamente la violencia y la desigualdad social”.



No obstante, ni Fajardo ni De la Calle han dado muestras directas hasta el momento de aceptar esa solicitud –ni de aliarse con ningún otro candidato– y todo daría para pensar que los tres aspirantes a la presidencia (Petro, Fajardo y De la Calle) llegarían a la primera vuelta en solitario.



El exalcalde de Bogotá todavía no ha definido su fórmula a la Vicepresidencia y ese podría ser un comodín para una negociación política con algún otro partido o algún sector político.



Fajardo, por su parte, tuvo un fuerte impulso a su candidatura con la elección de 10 senadores de Alianza Verde y 5 del Polo el pasado domingo. Estos dos partidos, junto a su movimiento Compromiso Ciudadano, son las bases de su aspiración a la jefatura del Estado.



Aunque en política nada es definitivo, pocos apuestan porque Fajardo se una a alguna campaña presidencial antes de la primera vuelta.



De la Calle, entre tanto, afirmó este lunes que “este nuevo momento nacional exige un nuevo diálogo y una nueva política”, pero no mencionó expresamente la posibilidad de aceptar la solicitud de Petro.



En los próximos días podría conocerse si finalmente hay acuerdos políticos a la presidencia o no, en los cuales, posiblemente, las encuestas de opinión serían un factor que ayude a tomar decisiones.



