La minería necesita acelerador, dicen Vargas, Duque y Pinzón

02 de marzo 2018 , 12:09 a.m.

Los candidatos a la presidencia de la República Germán Vargas Lleras, Iván Duque y Juan Carlos Pinzón afirmaron que es necesario incentivar y aumentar la operación minero-energética, un sector clave para el desarrollo y crecimiento económico del país.

Las opiniones de los tres aspirantes a convertirse en los nuevos huéspedes de la casa de Nariño se conocieron este jueves en Cartagena, en el congreso Colombia Genera 2018, organizado por la Andi en alianza con EL TIEMPO y W Radio. Los organizadores también cursaron invitaciones a otros candidatos que por distintas razones decidieron no asistir.



Con la moderación de Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, cada uno de los candidatos expuso las tesis con las que buscará, en el caso de ser elegido presidente para el periodo 2018-2022, dinamizar la exploración y producción de hidrocarburos y minería.



La operación de yacimientos no convencionales (fracking) y la competencia entre el Estado y los entes territoriales por el uso del subsuelo para la producción en minería y petróleo, que derivaron en las consultas populares, fueron, entre otros, temas de la agenda del debate. En este aspecto, los aspirantes a la primera magistratura indicaron que el Estado tiene derecho sobre los recursos del subsuelo y que debe haber una sincronización con los entes territoriales.



Otro de los puntos que se ventilaron fue el de la reorganización de la fórmula para la distribución de los recursos de regalías para las regiones. Mientras Vargas Lleras propone un incremento entre el 20 y el 30 por ciento para los municipios, Duque asegura la participación puede llegar al 50 por ciento y Pinzón se inclina por revisar la fórmula.



Finalmente, los aspirantes expresaron sus opiniones sobre lo que se debe hacer con Electricaribe (intervenida y en proceso de liquidación). En este punto, el común denominador fue establecer una estructura financiera que permita la entrada de dos o más operadores con el fin de no solo realizar inversiones para modernizar la red de transmisión y suministro, sino además brindar un servicio de calidad.

Iván Duque Márquez - Centro Democrático

Autosuficiencia petrolera

Hay que incentivar aún más la exploración y producción de petróleo y gas de los proyectos en tierra. Impulsar la operación de los proyectos costa fuera. También, reformar el Sistema General de Regalías (SGR) con 50 % de lo recaudado para las regiones y 50 % a la nación.



Yacimientos no convencionales

Primero desarrollar la totalidad de los yacimientos convencionales, antes de entrar a operar los no convencionales, pero antes se desarrollarán más estudios técnicos y ambientales. Maximizar la renta petrolera en una política energética regulada.



Consultas populares y previas

Para estimular los proyectos en las regiones se deben pagar de forma anticipada las regalías; así mismo, cancelar de forma previa las obras por impuestos. Cambiar la fórmula para su asignación. Darle celeridad a la norma que defina las competencias entre nación y entes territoriales para sincronizar el uso del suelo y subsuelo. Generar confianza en las comunidades.



Minería ilegal

Actualización del código minero para tener una normatividad moderna y competitiva. Retomar el concepto del comprador de oro en el Banco de la República para establecer el origen del metal. Más efectividad de las penas contra la operación ilegal. Dar certidumbre normativa.



Electricaribe

Estructurar la inversión para que participen dos o tres compañías en la prestación del servicio. Los desembolsos deben estar dirigidos no solo a la modernización de la infraestructura, sino también a mejorar la calidad del suministro. Supervisar que tanto la transmisión como la distribución sea ininterrumpida.

Germán Vargas Lleras - Mejor Vargas Lleras

Autosuficiencia petrolera

Recuperar la caja y el financiamiento para los demás programas en el corto plazo del sector. Aumentar la operación en exploración y producción. Incentivar la inversión para el crecimiento de los proyectos minero-energéticos. Incrementar los estudios de sísmica y llevarlos al nivel de hace cuatro años, cuando era de 20.000 kilómetros.



Yacimientos no convencionales



Se debe tomar una decisión rápidamente, ya que las reservas que allí existen son importantes para aumentar en años los remanentes que necesita el país. Reglamentar la producción y exploración a través de esta técnica para extraer petróleo y gas.



Consultas populares y previas



La consulta previa se debe reglamentar en una ley estatutaria con normas vinculantes. Los recursos del subsuelo son de la nación, no les competen a los entes locales. Promover una ley que sincronice el uso del suelo y subsuelo. Recalcular la fórmula de las regalías para entregarles a los municipios entre un 20 y un 30 %.



Minería ilegal



Crear herramientas para darles mayor control a la comercialización y distribución de precursores como mercurio y cianuro. Regular el mercado para la compraventa de oro y otros metales preciosos. El Estado debe incrementar las herramientas con el fin de formalizar la minería artesanal y , de paso, combatir la ilegalidad.



Electricaribe



Debe presentarse una estructura financiera para que dos o tres compañías con inversiones reactiven la calidad del servicio. Tramitar una ley que suba el techo del 25 %. Y que Gas Natural no regrese.

Juan Carlos Pinzón Bueno - Ante todo Colombia

Autosuficiencia petrolera

Desarrollo de la operación desde la geopolítica, creando el ambiente económico adecuado. Crear una estrategia para coordinar las agencias del Estado. Promover la exploración y producción. Desarrollar fórmulas para rebajar los costos de operación y competitividad en los procesos. Crear políticas para incentivar el autoabastecimiento.



Yacimientos no convencionales



Crear los espacios para su operación con discusión técnica y sostenible. Organizar un fondo de investigación para implementar la técnica. Desarrollar una estrategia para evitar que el tema siga siendo populista. Explicarle al país que no le debe temer a esta técnica y que, por el contrario, con una producción sostenible se garantizará el aumento de las reservas de crudo y gas.



Consultas populares y previas



Organizar procedimientos previos para consultar a las comunidades y explicarles los beneficios por los proyectos minero-energéticos. Hay que concertar con los grupos de interés la prioridad de los beneficios en obras para educación, salud y vivienda. La causa de las consultas populares es la distribución de las regalías, razón por la cual hay que reorganizar su distribución con el fin de que estas queden para el desarrollo social de los municipios.



Electricaribe



Realizar grandes inversiones con varios operadores en el sistema para garantizar no solo la cobertura sino la calidad en el servicio. Establecer la competitividad por medio de una estructuración financiera para que las empresas interesadas desarrollen la modernización de la infraestructura. Aprovechar como fuente los proyectos eólicos y solares de la región, e integrarlos a la red de transmisión y suministro.



