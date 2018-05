Candidatos debatieron sobre la realidad del litoral Pacífico

Fue un debate entretenido. Iván Duque, Germán Vargas y Sergio Fajardo discutieron en la noche del martes por espacio de dos horas en Cali, sobre la problemática del Pacífico colombiano y cada una de sus propuestas para redimir esa región de la que se han apoderado problemas graves como pobreza, corrupción y narcotráfico.



Al Encuentro con el Pacífico, convocado por Telepacífico, EL TIEMPO, Noti5 y la Universidad Javeriana, no asistieron Gustavo Petro ni Humberto de la Calle.

Duque, Vargas y Fajardo, explicaron sus iniciativas en salud, infraestructura, reforma pensional e impuestos. La discusión permitió ver que, si bien hay claras diferencias en sus propuestas, también hay coincidencias. Los tres estuvieron de acuerdo, por ejemplo, en poner su dedo acusador sobre la corrupción. Duque y Vargas son partidarios de aplicar la extinción de dominio a los corruptos, con la diferencia de que el segundo tiene previsto crear una jurisdicción especial para juzgar a los autores de estos delitos, porque a su juicio, el número de jueces actuales no es suficiente para atacar ese fenómeno. Ambos eliminarían, asimismo, todo tipo de beneficios penales para los autores de este de mal.



Aunque Fajardo tiene en la lucha contra la corrupción su principal bandera, no explicó detalles de su política. Dijo que la fórmula para acabar ese flagelo es votar por él.



Los tres coincidieron en que, si llegan a la presidencia, pondrán atención especial a las comunidades del litoral Pacífico, pues allí no solo han confluido los problemas más graves, sino que también se encuentran los colombianos más vulnerables que demandan un trato especial del Estado.



Al finalizar el debate, el moderador preguntó a cada uno por cuál de sus competidores nunca votaría. El único concreto fue Vargas: “Jamás por Petro, porque representa el camino directo al desastre de Venezuela”.

Iván Duque - Centro Democrático

Sobre el tema de salud dijo que “los colombianos estamos cansados de ver tantos abusos de las EPS” y por eso señaló que lo primero que se necesita “es poner en cintura esos abusos”. Manifestó que si es elegido presidente “no se les va a pagar más solamente por el número de afiliados” sino que será “por la calidad del servicio acreditado por los usuarios”. Se mostró partidario de la promoción y la prevención, pero aclaró que es necesario que los médicos lleguen hasta los lugares lejanos.



En materia de infraestructura, Duque mencionó que este Gobierno ha hecho muchos anuncios pero que hay proyectos claves parados por los cierres financieros.



Tras una polémica con Vargas Lleras por la ejecución de algunas vías, le replicó que no lo estaba atacando. “Lo que le estoy diciendo es que este Gobierno ha sido en muchos casos muy bueno inaugurando contratos y los contratos los deja después paralizados afectando la infraestructura estratégica del país”, aseguró.

Frente a la corrupción planteó que se requieren “medidas concretas”. En ese sentido afirmó que es necesario empoderar a la ciudadanía para que tenga la capacidad de denunciar, que se debe activar la extinción de dominio exprés, para quitarles hasta el último peso a los corruptos, que no haya casa por cárcel y cero reducción de penas.



Duque también señaló que lo que está pasando con el Eln es lo mismo que “acabó de pasar con las Farc”, que durante las negociaciones en La Habana siguieron cometiendo crímenes en el país.



Aseveró que si el Eln quiere desmovilización debe concentrarse con verificación internacional y suspender sus actividades criminales. “Puede haber reducción de penas pero no la ausencia de penas”, dijo.



En materia tributaria, el candidato señaló que quiere hacer una reforma que “nos permita bajar impuestos”. Habló de eliminar gastos innecesarios del Estado; reducir evasión de renta y de IVA.

Germán Vargas Lleras - Mejor Vargas Lleras

En el tema de salud el candidato Germán Vargas afirmó que uno de sus principales énfasis, en caso de que llegue a la presidencia, será la implementación del “médico de familia”, que tenga “capacidad resolutiva” sobre los pacientes.



Además señaló que hay que aplicar la ley que dice que los colombianos del régimen subsidiado deben tener “los mismos derechos” que los que están en el contributivo.

Uno de los momentos candentes se dio en el tema de infraestructura, en el cual el candidato entregó un resumen pormenorizado de vías y aeropuertos del Pacífico que impulsarán su “competitividad”.



Ante los cuestionamientos del candidato por el Centro Democrático, Iván Duque, por el retraso en algunas vías del Pacífico, Vargas respondió que, por ejemplo, las demoras en la carretera Buga-Buenaventura se habían presentado porque un tribunal “falló en contra de un contrato que se suscribió en el gobierno Uribe que otorgaba esa concesión a sesenta años”, por lo que se tuvo que reabrir el proceso de postulación para los “originadores y ejecutores” de esa vía.



En materia de corrupción, el exvicepresidente planteó “crear una jurisdicción para la extinción de dominio a los corruptos”.



Y en cuanto a drogas ilícitas, Vargas subrayó que “las llamadas disidencias” de las Farc y la guerrilla del Eln “siguen controlando parte del territorio” en el suroccidente, especialmente en Cauca y Nariño.



El aspirante aprovechó para decir que en el proceso con el Eln “estamos repitiendo la experiencia de El Caguán y es que mientras se dialoga, se fortalecen militarmente”.



El candidato también habló de su propuesta en materia tributaria, en la que planteó “acabar el impuesto al patrimonio y eliminar la renta presuntiva, que es una forma indirecta de grabar el patrimonio”.



También propuso bajar el impuesto de renta al 30 por ciento, al igual que el IVA. “Se evaden 80 billones de pesos en impuestos, de manera que hay que tener una carga tributaria razonable”, afirmó.

Sergio Fajardo - Coalición Colombia

“La tarea es con promoción y prevención”. Eso señaló el candidato Sergio Fajardo para atajar los principales problemas que tiene el Pacífico en materia de salud.



Para el aspirante presidencial, el embarazo adolescente y la falta de vacunación en la región son los temas que se deben enfrentar con prioridad y afirmó que “se tienen que intervenir las EPS que están funcionando mal”.



Asimismo, Fajardo dijo que apoya la industria farmacéutica nacional, pero al mismo tiempo se propone “defender el acceso a medicamentos a costo razonable” para los pacientes.



Frente a la pregunta sobre el manejo de la educación en esta región, manifestó que uno de los puntos claves es asegurar que los madres y padres también puedan hacer parte del sistema, pues es la única forma de “lograr el desarrollo”.

En cuanto a cómo superar las brechas sociales en el Pacífico, Fajardo habló de impulsar programas especiales para las mujeres con el fin de llevar bienestar social a las comunidades.



El candidato de Coalición Colombia también afirmó que la pobreza del Chocó es “aberrante” y que esta se debe a “un deterioro de las instituciones”. Aseguró que precisamente los paros recientes en Quibdó, Buenaventura, Tumaco y Cauca se debían a eso, a una “presencia circunstancial del Estado”. “La gente en la región está pidiendo lo más elemental. Tenemos que cumplir con los acuerdos, con institucionalidad, y eso conlleva a una lucha frontal contra la corrupción para llegar con los programas más básicos, lo mínimo de servicios públicos y romper las cadenas de la politiquería”, agregó.



“La fórmula para acabar con la corrupción es votando, escojan candidatos que respondan y miren quiénes los rodean”, expresó Fajardo. También se comprometió a atender a las víctimas de la región.



Frente a una posible reforma tributaria, Fajardo aseguró que “no sería lo primero que haría”.



