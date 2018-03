¿Modificarían los acuerdos de paz? Esto responden los candidatos

El acuerdo de paz con las Farc es el principal legado que dejará el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.



Lo pactado no solo permitió el desarme de la guerrilla más antigua del continente, sino que ha sido uno de los principales temas de debate de los colombianos en cualquier escenario.

La discusión se hizo más intensa después del plebiscito del 2 de octubre, en el que los colombianos, por una escasa mayoría, no aprobaron lo pactado con las Farc.



Desde ese momento el debate entre quienes apoyaban y quienes tenían reparos a lo acordado se tomó los escenarios políticos. Mucho de la actual campaña presidencial se gestó a partir de allí. Algunos sectores políticos han planteado, incluso, modificaciones a lo pactado en Cuba.



Hasta hace unas semanas se pensaba que el acuerdo iba a ser el tema central de la campaña presidencial. Y no es para menos, con las Farc ya desarmadas y haciendo política, el éxito en la implementación de lo pactado depende en gran medida de lo que haga el próximo inquilino de la Casa de Nariño.



Hacer modificaciones o no, el punto de debate en EL TIEMPO. El candidato Gustavo Petro rehusó responder el interrogante enviado por este diario, mientras que Viviane Morales no respondió debido a que tuvo que atender otros compromisos, según informó su equipo de apoyo.

¿En su gobierno terminará de implementar el acuerdo de paz o impulsará ajustes a lo acordado con las Farc en La Habana?

Iván Duque

Centro Democrático



Es necesario modificar todo aquello que amenace la institucionalidad. Presentaremos un acto legislativo para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable en Colombia. Segundo, la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos deben ser obligatorias y no voluntarias; y armas y dineros escondidos deben implicar para los cabecillas la pérdida de todos los beneficios. No vamos a permitir que responsables de crímenes de lesa humanidad lleguen al Congreso sin haber cumplido sus penas.



Germán Vargas

Mejor Vargas Lleras



Celebro que se haya firmado el acuerdo con las Farc, como también la desmovilización y la entrega de las armas, pero lo que no estamos dispuesto a admitir son las disidencias que siguen delinquiendo y narcotraficando en el país. En mi gobierno les haré frente con toda la autoridad y con la capacidad militar del Estado contra estos nuevos grupos delincuenciales, porque los acuerdos son para cumplirlos y el que no los cumpla ya sabe a qué atenerse. Contra ellos, toda la capacidad militar.



Humberto de la Calle

Partido Liberal



El Estado colombiano se comprometió a cumplir con lo acordado. La palabra está empeñada y hay que cumplirla. Pero, además, el acuerdo de paz abre una ventana de oportunidades para el desarrollo del país. Hay dos partes involucradas, y así como es una obligación para el Estado cumplir a cabalidad con lo acordado, también lo es para las Farc. Ellos tienen que cumplir con todos sus compromisos o perderán todos los beneficios de lo pactado. Desconocer el acuerdo sería un error histórico.



Sergio Fajardo

Coalición Colombia



Estoy a favor de los acuerdos de paz. Respeto la palabra empeñada así como las decisiones del Congreso y de la Corte Constitucional, y estoy altamente comprometido con la implementación del mismo. Es la Corte la que establece los límites frente al acuerdo y es quien debe vigilar que todas las decisiones estén alineadas con la Constitución. En el proceso de implementación pondremos la reconciliación como fin último, intentaremos incorporar siempre a la mayoría de sectores.



Piedad Córdoba

Poder Ciudadano



Desde luego que seguiremos trabajando para desarrollar el acuerdo de paz. Siempre he sido una defensora de la búsqueda de la paz y toda mi vida he trabajado por ello.



Ya se han logrado avances y ahora lo que hay que hacer es impulsar reformas que permitan lograr una paz estable y duradera. Para lograr paz se necesitan cambios sociales. He recorrido este país y en todo lado me encuentro con la misma demanda: que las cosas no pueden seguir así y que por fin llegó el momento de cambiarlas.



Jorge Antonio Trujillo

Todos Somos Colombia



Hasta donde hemos podido ver todos los colombianos, este acuerdo ha sido un acuerdo unilateral porque el Gobierno y los colombianos han estado cumpliendo con las Farc, pero las Farc no han estado cumpliendo los acuerdos; entonces sí entraríamos a revisar cuáles son los que las Farc han cumplido y cuáles no, porque si no se cumplen se tiene que evaluar los acuerdos, para poder hacer los ajustes. Nuestro gobierno será incluyente y participativo, todo se realizará con base en el sentir de los colombianos.

POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com.co

En Twitter: @PoliticaET