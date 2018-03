¿Qué harían con las EPS? Esto es lo que responden los candidatos 

EL TIEMPO publicará desde este miércoles las respuestas de los aspirantes a la presidencia sobre temas que inquietan a los colombianos. EPS, debate en materia de salud.

Las EPS son parte esencial del sistema de salud en Colombia. Desde que fueron creadas, a partir de la Ley 100 de 1993, muchos reconocen en ellas una fortaleza para mejorar la calidad del sistema, pero otros creen que son la razón de la crisis por la que atraviesa el sector. El futuro de las EPS es uno de los temas de debate de los candidatos presidenciales, por lo que EL TIEMPO presenta hoy sus puntos de vista. El candidato Petro rehusó responder los interrogantes.

¿Se deben acabar las empresas prestadoras de salud (EPS)? ¿Por qué?

Iván Duque

Centro Democrático



Vamos a poner en cintura a las EPS, a remunerarlas por la calidad del servicio certificada por los usuarios, y que salgan las malas y queden las buenas. Proponemos un saneamiento financiero del sistema de salud, con una apuesta de formalización laboral para que más personas contribuyan y garanticemos su sostenibilidad. Proponemos una ley de punto final que diga quién le debe a quién y cuánto. Después de esta, cualquier acumulación de deudas de más de 90 días debe tener una efectiva sanción patrimonial. Vamos a incorporar a la Superfinanciera como evaluador de reservas técnicas en las EPS para garantizar transparencia.



Sergio Fajardo

Coalición Colombia



Se deben eliminar las malas EPS, aquellas que de forma sistemática vulneran los derechos de los colombianos. Daremos la discusión sobre la redefinición de los roles de las EPS, con un diálogo abierto y transparente donde quepan todos los actores. Queremos un sistema que incluya la participación privada y pública y un rol activo en la regulación del sistema por parte del Estado. Tenemos que reestructurar las funciones de intermediación financiera de las EPS y los demás actores del sistema, que en muchos casos han dejado evidencia de cómo los dineros de la salud no van a la atención de los ciudadanos.



Germán Vargas

Mejor Vargas Lleras



La pregunta no debería ser si se deben o no acabar las EPS, sino si tenemos con qué reemplazarlas. Lo primero es que los problemas del sistema de salud son más complejos y no se solucionan con acabar las EPS. Es necesario tener un sistema de salud que sea responsable del paciente y trabaje en la prevención, por eso he propuesto un modelo de medicina familiar donde cada colombiano tenga asignado un único profesional que pueda conocer la historia del paciente, apoyarlo cuando requiera ser remitido a especialista y darle continuidad y seguimiento al tratamiento. Un verdadero sistema de salud centrado en la gente.



Humberto de la Calle

Partido Liberal



Las EPS, tal y como están funcionando, se tienen que acabar porque están pensadas para un modelo enfocado en curar y no en prevenir. Cambiaremos este enfoque para que todo el modelo se enfoque en crear salud. Necesitamos que las EPS sean proactivas en la promoción de hábitos saludables y en la detección temprana de enfermedades. Garantizaremos el acceso de los usuarios a información que evalúe su calidad. Es necesario facilitar el tránsito de una EPS a otra. Además, serán las EPS las encargadas de todos los trámites para que los ciudadanos reciban sus tratamientos.



Piedad Córdoba

Poder Ciudadano



La propuesta de nuestro gobierno es garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos, la gratuidad, la eficiencia y sobre todo la calidad.



Si dentro de ese norte es necesario acabar con las empresas prestadoras de salud (EPS) para garantizar ese derecho, pues se hará, pero primero se debe analizar el sistema en general. Las EPS son solo una parte de todos los males que tiene el sistema de salud actualmente, pero los problemas son de fondo y requieren de soluciones que van más allá de la eliminación o no de estas entidades.

Viviane Morales

Partido Somos



No hay que acabar con las EPS. Han tenido problemas, pero han sido una interesante solución, fundamentalmente porque les permiten a los ciudadanos escoger quién presta sus servicios de salud. Se debe hacer es una selección de estas entidades, para escoger las que cumplan con sus obligaciones y por los índices de satisfacción que hoy se están midiendo. Lo segundo es que vamos a fortalecer la capacidad del Estado para vigilar a las EPS, esa vigilancia se la vamos a entregar a la Superintendencia Financiera; en paralelo, vamos a fortalecer la parte misional de salud, a cargo de la Supersalud.



Jorge Antonio Trujillo

Todos Somos Colombia



El problema que tienen las EPS no son las entidades sino los dueños, porque la mayoría son políticos. Debemos despolitizar las EPS primero y hacer una reforma urgente del sistema de salud en nuestro país.



Si no se despolitizan, no habrá más opción que acabarlas, porque son el intermediario que ha causado tanto problema con los prestadores de salud; entonces se debería crear un mecanismo para que las IPS o las prestadoras de salud reciban directamente los recursos del Gobierno y no con un intermediario, como se hace hoy en día.



