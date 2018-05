La jornada contrarreloj de Vargas Lleras en el Valle del Cauca

El candidato presidencial Germán Vargas pasó por el Valle del Cauca en uno de esos maratónicos cierres de campaña y fue tanta la dedicación a su agenda, que ni tiempo le quedó para probar las delicias de la región. Eso sí, el tinto no le faltó, se toma varios diarios.

Vargas Lleras arribó a Cali a la medianoche del viernes, procedente de Santander. Pese a la trasnochada, a las 8:30 de la mañana del sábado ya estaba en un complejo deportivo ubicado al sur de la ciudad para celebrar el Día de la Madre con sus seguidoras.

Allí aprovechó para recibir el cariño de varias madres que no olvidan que gracias a su gestión como Ministro de Vivienda, hoy día tienen su casita.



Luego de atender algunas reuniones privadas con líderes políticos de la región, el candidato se subió a una tarima en la Plazoleta de San Francisco, sitió emblemático para los políticos que pasan por el Valle.



La multitud que lo aclamó fue tanta que las vías del centro de Cali colapsaron. Los buses y busetas que transportaron a quienes fueron a escucharlo rodearon todo el sector donde se encuentra la sede de la Gobernación. Tanto, que una hora después de terminada la intervención del candidato, el caos vial continuaba.



Vargas estaba feliz porque veía la Plazoleta –de lado a lado– llena de gente que gritaba ‘Mejor Vargas Lleras’ y que se emocionaba, como cuando les dijo que se comprometía con el tren ligero para Cali o a luchar por la igualdad salarial para las mujeres.



Su intervención duró media hora. “Amigos del Valle, en manos de ustedes está que yo sea su presidente. Los necesito como nunca”, dijo antes de abandonar la tarima, donde estuvo rodeado por los políticos de la región de Cambio Radical, ‘la U’ y algunos conservadores.



De ahí salió para Yumbo. Como no tuvo tiempo de almorzar, camino al municipio industrial del Valle le hicieron llegar una caja con jamón. El candidato lleva un dieta especial de proteínas. Eso sí, a lo largo del día tomó mucha agua.



El Parque Belalcázar, en Yumbo, lo esperaba lleno. A sus seguidores les dijo que destinaría los 30.000 millones de pesos que hacen falta para el acueducto y que el Hospital Buena Esperanza lo llevaría al segundo nivel, lo que arrancó las ovaciones de los vallunos.



A esa hora, las 4:30 de la tarde del sábado, todavía le faltaba ir a Cartago y a Palmira, donde concluyó su maratónica jornada en medio del calor de sus seguidores, quienes no tienen dudas de que Vargas Lleras “es mejor”.



CALI