‘Difícilmente podemos estar donde no nos quieren’: Caicedo sobre Petro

El ex precandidato presidencial por Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, se pronunció este martes, en entrevista con la ‘W Radio’, sobre Gustavo Petro e indicó que el candidato ha incumplido varios de los acuerdos que habían fijado en la consulta interpartidista en la que participaron conjuntamente el pasado domingo 11 de marzo.

“No está bien es que en este proceso de consulta no hubiera diálogo fluido entre los candidatos”, dijo Caicedo, quien denunció que Petro no lo tuvo en cuenta en la formulación del Plan de Gobierno, pese a que era uno de los puntos que se habían fijado previamente.



“Eso estaba escrito en el documento que presentamos en la Registraduría y era que el programa se estructuraba de forma conjunta, porque en este caso, si nosotros no estamos militando con Petro, ni somos uno de sus seguidores, es porque tenemos un ideario diferente y una manera también de construir esas propuestas, por tanto hubiésemos esperado que antes de inscribir el programa nos consultaran”, puntualizó el exalcalde de Santa Marta.

Así mismo, señaló que el pasado miércoles 14 marzo estuvo pendiente para concretar una cita en la oficina de Petro, pero está finalmente fue incumplida. Y agrega que solo hasta el viernes 16 de marzo, en las horas de la noche, recibió una llamada de la campaña en la que los invitaban a participar.



Caicedo también se refirió a la selección de Ángela María Robledo como fórmula vicepresidencial del candidato por Colombia Humana y señaló que nunca se le indagó a su movimiento la decisión. “Lo lógico y lo elegante era que se consultara a quien no ganó”, indicó.

Quiero compartir los pasos que hemos dado desde el 11 marzo con el fin de lograr integración a la campaña ganadora en la Consulta, pues este era el sentido de someternos a la decisión ciudadana.



Lamentablemente NO hemos encontrado ningún gesto positivo por parte de @petrogustavo pic.twitter.com/rViNWFNsZP — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) 20 de marzo de 2018

El líder del movimiento Fuerza Ciudadana aclaró que con la campaña de Petro tiene un “compromiso legal” por haber participado conjuntamente en la consulta, el cual lo obliga a darle su apoyo en una primera vuelta, pero calificó la unión como un “matrimonio arreglado” que es una “imposición”, en el que “ni Petro tiene interés en que nosotros estemos allá y con ese estilo, digámosle inconsulto y autoritario (de Petro), creo que difícilmente podamos estar allí”.



“Por muy pequeño que sea el aliado uno lo respeta y lo consulta. Eso es lo que hubiéramos hecho nosotros, yo no creo aquí se construya una izquierda democrática y una apuesta alternativa en Colombia en torno a dividir (…) No creo que así se deben hacer las cosas”, afirmó el exprecandidato.



Por esta razón, Caicedo anunció que el próximo 9 de abril realizarán, junto a su movimiento, una convención extraordinaria en Barranquilla para “tomar una decisión de cara a la estrategia que se viene para la primera vuelta y sobre todo la segunda”.

Al tiempo, señaló que ha recibido diferentes llamadas de Sergio Fajardo, Claudia López y Humberto de la Calle para que se adhiera a sus campañas. “Ojalá Sergio Fajardo concretara la unidad con Humberto de la Calle y ellos lograran un último esfuerzo con Gustavo Petro. Divididos difícilmente van (…) evidentemente estaremos por el que sume más, por el que tenga la voluntad de unir”.



Para finalizar, el exalcalde de Santa Marta indicó que entre él y Petro hay “bastantes puentes quebrados y mucha desconfianza” y lo que quiere es impulsar “un gran acuerdo con otros sectores”.



ELTIEMPO.COM