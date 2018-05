Avanzan con normalidad las elecciones presidenciales fuera de Colombia

Desde este lunes 21 de mayo, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (hora local de cada país), los colombianos en el exterior comenzaron a ejercer su derecho al voto para elegir al próximo Presidente de la República. La Cancillería ha presentado reportes sobre cómo avanzan estos comicios, que se extenderán hasta el próximo 27 de mayo, cuando se lleven a cabo también en el territorio nacional.

La cartera de relaciones exteriores habilitó, para hacer seguimiento a la jornada, una Sala de Coordinación para el Proceso Electoral, que funciona desde este domingo 20 de mayo, durante las 24 horas, para monitorear la jornada a través de medios electrónicos de telecomunicaciones.



Al mediodía de este lunes, ya habían cerrado los puestos de votación de Europa, Asia y África, mientras continuaban por toda América, también en ciudades como Barquisimeto y Barinas, en Venezuela, Quito y Guayaquil, en Ecuador, Lima, en Perú, y La Habana, en Cuba.

Según la información procesada a través de esa sala, y difundida este lunes por la Cancillería, las jornadas han transcurrido con normalidad todos los puntos, entre los cuales se cuentan Curazao, San Salvador (El Salvador), San José de Costa Rica (Costa Rica), Madrid (España), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Bruselas (Bélgica), Montevideo (Uruguay), El Cairo (Egipto), entre otras.



Los últimos consulados en abrir este lunes, por diferencia horaria, fueron los de San Francisco y Los Ángeles, en Estados Unidos, y Vancouver, en Canadá, donde también se ha reportado normalidad, como también en la ciudad de Miami, donde vota gran cantidad de colombianos.



Cuando sean las 8:00 a.m. de este martes 22 de mayo en cada país, las urnas volverán a abrirse. Esto es, por ejemplo, a las 5:00 p.m. de Colombia, de este lunes cuando sean las 8:00 a.m. en Sidney (Australia), volverá a abrirse el proceso en esa ciudad.



Los colombianos en el exterior que desearan votar en estas elecciones presidenciales debían inscribir su cédula antes del pasado 27 de marzo. De lo contrario, no podrán participar, a menos que ya estuvieran inscritos.



En las redes sociales de la Cancillería puede encontrar las direcciones de los puestos de votación. Para estas elecciones están dispuestas 1500 mesas distribuidas en 234 puntos de votación.



ELTIEMPO.COM