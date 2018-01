Tema Ordóñez sigue siendo papa caliente en coalición Uribe-Pastrana

Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana resolvieron uno de los temas polémicos de la coalición que cuestiona el acuerdo de paz –las opciones para escoger el candidato–, pero dejaron pendiente otro punto de alta tensión: la presencia del exprocurador Alejandro Ordóñez en esa alianza.



Las conclusiones se dieron tras cuatro horas de reunión de los exmandatarios a puerta cerrada, en Barranquilla, y en la que estuvieron los aspirantes presidenciales Iván Duque, del Centro Democrático, y Marta Lucía Ramírez, de un sector conservador. El encuentro llegó en un momento clave por la tensión política que ha rodeado a esta coalición en los últimos días por la selección del candidato y la presencia de Ordóñez en esta unión.

Si bien tras la reunión de Barranquilla la consulta el 11 de marzo –como método para seleccionar el candidato presidencial– se abrió paso, la tensión ahora se centra en la inclusión del exprocurador en esa alianza.



EL TIEMPO pudo establecer que en la reunión del sábado quedó claro que ni Pastrana ni Ramírez quieren que Ordóñez esté en la baraja de aspirantes a ese cupo.



Esta resistencia ya se había asomado la semana pasada con algunos hechos que rodearon las reglas para la escogencia del candidato, pero en la noche del sábado quedó totalmente clara.



La semana pasada, el excomisionado de Paz Camilo Gómez, delegatario de Pastrana en esta alianza, publicó un documento en el que ese sector proponía que una de las condiciones que debía cumplir el candidato era no tener investigaciones penales, lo que excluiría a Ordóñez de este cupo.

Pocos minutos después, el mismo Gómez publicó una carta de Marta Lucía en la que aceptaba esas reglas.

! @mluciaramirez dice Si a las condiciones para ser candidata de la Alianza! pic.twitter.com/UDBvd5Ksgs — Camilo A. Gomez (@CamiloGomezAlzt) 10 de enero de 2018

Según Gómez, desde finales de noviembre del año pasado, el mismo Ordóñez les “informó” que tenía un “compromiso” con quienes habían firmado para que aspirara a la Presidencia y que, por lo tanto, “tomaba la decisión de no participar” en la coalición.



“Después llamó a los expresidentes Pastrana y Uribe y les informó que no quería entrar en ese mecanismo. Él tomó la decisión de salirse”, dijo Gómez.



Sin embargo, el viernes en la noche, Ordóñez le envió una carta al expresidente Uribe en la que reiteró que “siempre” estará “dispuesto” a participar en una consulta que seleccione al candidato de esta coalición.



El lío es que Uribe no parece dispuesto a excluir a Ordóñez. Ayer, tras ser indagado por el tema, el exmandatario respondió que “la mejor alianza, la que se debe hacer, es la incluyente, en la que estén todos”.

Consulta se abre paso

La reunión también sirvió para que Ramírez aceptara que entre las opciones para elegir candidato se contemple una consulta, algo a lo que ella se había negado.



Según la propuesta que les hicieron Pastrana y Ramírez a Uribe y Duque, el mecanismo para elegir candidato sería una consulta o una encuesta en las que el primero sería el candidato presidencial y el segundo, el vicepresidencial.



Las partes se seguirán reuniendo en los próximos días y se espera que el sábado haya humo blanco sobre el tema, fecha para la cual el tema de si Ordóñez está o no también debería estar resuelto.

POLÍTICA

En Twitter: @PoliticaET