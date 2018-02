Ataques a Farc: cuando la polarización política se torna en violencia

Los ataques físicos contra los candidatos al Congreso y a la Presidencia del Partido Farc, la colectividad que nació tras la dejación de armas por parte de la exguerrilla, no solo provocaron la decisión de suspender la campaña por parte de esta agrupación y dejaron ver el fuerte clima de crispación social en el que se encuentra el país tras el proceso de paz, sino que pusieron sobre la mesa un serio debate de sociedad.

Desde hace dos semanas, cuando comenzaron a salir a plazas y calles a hacer proselitismo en busca de votos, los exguerrilleros se han encontrado con ciudadanos que los han agredido lanzándoles objetos e insultándolos. Los casos más críticos los vivió el candidato presidencial del Partido Farc, Rodrigo Londoño, en Armenia y Cali.



Razón por la cual esa colectividad le pidió al Gobierno “reforzar las garantías” para que sus candidatos “puedan hacer política en condiciones de seguridad”.



Para algunos sectores, resulta paradójico que las Farc exija garantías que jamás les dio a quienes se atrevían a hacer política en zonas bajo su control, pero no hay que olvidar que el principal objetivo del proceso de paz era que, precisamente, la hoy exguerrilla cambiara las armas por el debate de ideas en la plaza pública.



Varios analistas consultados por EL TIEMPO concordaron en que nada justifica la violencia contra un sector político, sean cuales sean sus ideas, pero subrayaron que lo que está pasando es una expresión clara de que el proceso de paz no cuenta aún con la aceptación de toda la población.



“Una cosa es protestar y otra es agredir, y estas manifestaciones exceden los términos aceptables en una sociedad democrática”, dijo el profesor de la Universidad Externado Jairo Libreros. A lo que el analista político Pedro Medellín añadió: “Es un hecho completamente cuestionable”.



Para Libreros sería grave si se llaga a comprobar que estas agresiones son orquestadas por algún sector político, como han denunciado desde el Partido Farc.



Dicho esto, los dos analistas explican el fenómeno. Para Medellín, “las agresiones no son otra cosa que la expresión del estado de polarización e indignación que hay en Colombia en torno al proceso de paz”. Y para Libreros, es claro que “el hecho de no haber pasado primero por la justicia se convirtió en un lastre político” para los exguerrilleros.



Para definir cómo será la nueva estrategia de campaña, el Consejo Político Nacional, instancia directiva de la Farc, se reunirá este lunes. Londoño dejó claro que seguirá en su aspiración presidencial, desmintió quebrantos de salud y llamó a sus seguidores a “no dejarse llevar por las provocaciones”.

